Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","shortLead":"Az egyenruhásokat hangos füttyszóval fogadta a közönség, de az énekes nem állt ellen.","id":"20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de71c3c-a7c6-478d-afee-44efd915fe85.jpg","index":0,"item":"2b9ffe4a-da90-4b3f-a5db-09376994f03a","keywords":null,"link":"/elet/20250210_india-ed-sheeran-utaci-koncert-india","timestamp":"2025. február. 10. 10:07","title":"A rendőrség vetett véget Ed Sheeran utcai koncertjének Indiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A gyakoribb tesztelés mellett a csökkenő óvszerhasználat is szerepet játszhat az emelkedésben.","shortLead":"A gyakoribb tesztelés mellett a csökkenő óvszerhasználat is szerepet játszhat az emelkedésben.","id":"20250210_tripper-szifilisz-rekord-esetszam-novekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"880b47a3-af0e-41b9-9ce4-1eb503486114","keywords":null,"link":"/elet/20250210_tripper-szifilisz-rekord-esetszam-novekedes","timestamp":"2025. február. 10. 14:34","title":"Rekordot döntött a tripper és a szifilisz Európában, többszörösére nőtt a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai övezetet.","shortLead":"Az elnök úton a Super Bowlra megismételte azt a felvetését is, hogy az Egyesült Államok átvehetné Kanadát és a Gázai...","id":"20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa42c2d-9107-4edc-997f-5d0083eb388e.jpg","index":0,"item":"465111f6-9e31-4d77-bfcc-630110d6aab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-kanada-acel-aluminium","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Trump újabb vámot lengetett be, amely Kanadának fájhat a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt feltételt a kormánynak, ami évekbe telhet.","shortLead":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt...","id":"20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"b5309520-343b-4e80-9cef-e03b037005be","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","timestamp":"2025. február. 09. 12:12","title":"Vitézy Dávid bemutatta, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak a főváros második részletfizetéséig Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","shortLead":"Megháromszorozzák a korábban erdőtelepítésekre szánt összeget.","id":"20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abd472b-e960-4515-a129-53180af41c5d.jpg","index":0,"item":"eb5a6524-296a-4877-92d7-fab38605eb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_erdotelepites-tamogatas-agrarminiszterium-nagy-istvan-video","timestamp":"2025. február. 10. 15:28","title":"310 milliárdból ültet fákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a CASCO-szerződésekben. Így is 1,7 százalékkal drágult tavaly a díj. Átlagosan 208 300 forintért kötöttek ilyet az autósok, de vajon hányszorosa lehet ennek egy Ferrari CASCO-ja?","shortLead":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a CASCO-szerződésekben. Így is 1,7...","id":"20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f.jpg","index":0,"item":"169d217e-dd70-405d-9a19-ae5a3d9a8691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","timestamp":"2025. február. 10. 12:31","title":"Drágult a CASCO, de nem annyira, mint a szerelők rezsióradíja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","shortLead":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","id":"20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4.jpg","index":0,"item":"7e00dd10-0250-4388-8b35-4368358055d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","timestamp":"2025. február. 09. 11:01","title":"Olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt a 28 éves ír bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]