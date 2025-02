Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","shortLead":"A vonaton utazó 150 embernek a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.","id":"20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"20f6bbf7-c653-4c5c-85e4-459fb5d79ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_halalos-gazolas-hernad-zemplen-intercity-godollo","timestamp":"2025. február. 10. 16:22","title":"Halálra gázolt a Hernád-Zemplén InterCity egy embert Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","shortLead":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","id":"20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"4662f70b-9572-4187-a87c-8d30886e3d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","timestamp":"2025. február. 10. 17:17","title":"Fico levélben tudakolja Elon Musktól, hogy milyen amerikai pénzek mentek szlovákiai civileknek és újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya küzdelme a szociális támogatás hivatali ügyintézésénék kafkai útvesztőiben.","shortLead":"A betegsége miatt munkaképtelennek nyilvánított, egyedül élő asztalos és a hajléktalanság ellen küzdő, egyedülálló anya...","id":"20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8be341f-0096-432e-8cc1-1d106cafd9d7.jpg","index":0,"item":"7454029c-8aeb-4f62-a83c-020b48e2bd36","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-en-dave-johns-daniel-blake-ajanlo","timestamp":"2025. február. 10. 16:00","title":"Az angolok dühe magyar terepen is odavág: Én, Daniel Blake a Radnótiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]