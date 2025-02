Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422","c_author":"Martini Noémi","category":"itthon","description":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","shortLead":"A döntésben 64 gyerek és 20 nő érintett, akik az orosz-ukrán háború elől menekültek Magyarországra. ","id":"20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a140797-24ca-47cf-a392-81ba5cf49422.jpg","index":0,"item":"c2e2f0d2-2df3-4a82-924d-95818b78a897","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Pal-Norbert-karpataljai-menedekesek-birosag-per-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 12:50","title":"Jogsértően döntött Pál Norbert kormánybiztos, 84 kárpátaljai menedékes méltányossági kérelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is járhat.","shortLead":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is...","id":"20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233.jpg","index":0,"item":"ebe623b4-40c4-4a58-805f-7c201212119e","keywords":null,"link":"/elet/20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","timestamp":"2025. február. 11. 11:29","title":"Óvatosan a menstruációs kelyhekkel! – figyelmeztetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295.jpg","index":0,"item":"03d9f1f9-cb02-429c-ada2-96ab38a994a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 11. 16:01","title":"Marabu Féknyúz: Sikerült víz alá nyomni az inflációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John Lipsky, aki az IMF első vezérigazgató-helyetteseként a 2008-as pénzügyi válság megfékezésének egyik főszereplője volt.","shortLead":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John...","id":"20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6.jpg","index":0,"item":"a0e5ca06-fb43-4489-91d8-65d94a4c1e03","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:00","title":"„Megtartották a szavukat? Nem. Romolhat a helyzet? Igen” – volt IMF-vezető a HVG-nek a nagyhatalmak protekcionizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták emiatt. De egy pillanatra sem kell megijedni, szó sincs elbutulásról. Egy természetes jelenségről van szó, amelynek alapvető élettani magyarázata van.","shortLead":"Sokakkal megesik, hogy gyors beszélés közben összekeveri a gyerekei vagy egyéb szerettei nevét. Akár meg is mosolyogták...","id":"20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f04138-831d-4cc4-8114-c523414fe754.jpg","index":0,"item":"ae026188-1c34-4f12-9cff-55bfd7b741ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_nevek-tevesztese-nevkeveres-hattereben-allo-agyi-folyamatok","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"Ne ijedjen meg, ha véletlenül összekeveri emberek nevét, természetes jelenségről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]