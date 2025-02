Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bbef1d0f-8190-46fd-a288-9c81df295cf5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250220_Marabu-Feknyuz-Intezkedj-Toni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbef1d0f-8190-46fd-a288-9c81df295cf5.jpg","index":0,"item":"b56f8e07-21a6-4ae7-a668-189ae101156e","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Marabu-Feknyuz-Intezkedj-Toni","timestamp":"2025. február. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Intézkedj, Tóni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt a számot mondták be.","shortLead":"Az államtitkár szerint 9 ezren igényelték a munkáshitelt – Orbán Viktor és Gulyás Gergely már két héttel korábban ezt...","id":"20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f.jpg","index":0,"item":"2cab9f11-de77-4e2d-999e-00337eda7781","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_A-munkashitel-a-jelek-szerint-egy-honap-alatt-elerte-a-plafont","timestamp":"2025. február. 20. 10:10","title":"A munkáshitel a jelek szerint egy hónap alatt elérte a plafont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689ca7d7-ed12-469c-87d8-53a082eb45e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Noname057(16) csoport zokon vette, hogy Sergio Mattarella államfő a III. 