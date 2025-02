„Végre eljutottunk arra a pontra, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is. Végülis ezt akartuk, legyen a film mindenkié” – mondta Orbán Viktor még január végén, utalva arra, hogy az utóbbi időben több sikeres, ám állami támogatás nélkül, nagyon kevés pénzzel készült magyar film került a mozikba.

Tarr Béla rendező szerint Orbán kijelentése nem csak pofátlan, hanem cinikus is. „Amit Orbán mondott, az csapda” – fogalmazott Tarr, mivel szerinte a miniszterelnök ezzel azt mondta, „hogy mi a francnak adjunk mi erre pénzt, hogyha így is, úgy is megoldják a fiúk. Na most, hát nem így van. Mert azért a film még mindig a hetedik művészet, és a magyar kultúra része, és mint ilyet, köteles támogatni a mindenkori kormányzat és segíteni és megteremteni a normális munkafeltételeket. A csapda az, hogy most elhiszik, hogy van film, és közben nincs is film igazából, merthogy ezek kényszerű módon jöttek létre. Ezek dadogva, kínlódva, tényleg kínlódva jöttek létre” – mondta Tarr a Klubrádióban, aki nemrég Életműdíjat kapott a február elején rendezett filmszemlén.