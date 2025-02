Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, már veseelégtelenség is kialakult nála Az MLSZ nem engedélyezte, hogy a kispályát használják, így átmeneti megállapodás született. Legalább egy meccs erejéig az edzőpálya helyett mégiscsak a 15 milliárdos stadionban játszik a Haladás Egy ember meghalt a merényletben. Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban A Huszti testvérek halotti bizonyítványában a fulladást jelölték meg a halál egyetlen okaként. február. 24. 14:13 Hivatalos: fulladás okozta a Skóciában eltűnt magyar ikrek halálát A civil szervezet azt írja, a felvonulás nemcsak az LMBTQ-közösség tagjait képviseli, hanem minden minden magyar szabad véleménynyilvánításhoz való joga mellett áll ki. „Régebb óta itt vagyunk, és tovább itt leszünk, mint a kirekesztő politikusok" – reagált a Pride Orbán beszédére Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban. Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit – egyebek mellett ezekről beszélt Orbán Viktor a 26. évértékelőjében. Egyértelművé tette, hogy „Magyarország ellenében" biztosan nem lesz az Európai Unió tagja Ukrajna. Magyar Péter nevét ugyan nem ejtette ki, de kitért az ő szerepére is. Orbán Viktor adókedvezményeket és LMBTQ-ellenes intézkedéseket ígért az évértékelőjében. A Kínai Tudomános Akadémia mérnökei lézerek segítségével értek el áttörést a képalkotás területén. Megépítették a világ legerősebb kémkameráját: 100 km-ről is milliméteres pontossággal lát