[{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális bűncselekményt követett el – legutóbb két kislány ellen. Jogosan merül fel a kérdés, vajon miért engedik vissza a társadalomba a hasonló karrierbűnözőket. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő szerint a szadisztikus elkövetők még akkor is veszélyesek, ha szexuális vágyuk idősebb korukra csökken, esetükben tehát csak a társadalomtól elzárás lehet eredményes. ","shortLead":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális...","id":"20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"6e133e05-391c-4761-b6f0-ef266a3c9bf5","keywords":null,"link":"/360/20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","timestamp":"2025. február. 25. 19:30","title":"„Egy ilyen embernek már nem az orgazmus a célja, hanem hogy megalázza az áldozatát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni lehet, mikor érkezhet.","shortLead":"Sokan várják már az Android 15-re épülő Samsung-frissítést, a One UI 7-et. És bár még várni kell rá, de már sejteni...","id":"20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41ed2226-f02a-4cb4-ab8e-62da155bcbd9.jpg","index":0,"item":"ce63c730-edd2-4c83-a1b9-6a1f6d9968a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_samsung-galaxy-okotelefonok-one-ui-7-frissites-menetrend","timestamp":"2025. február. 27. 14:30","title":"Samsung mobilja van? Kiszivárgott egy lista: ekkor jöhet a következő nagy frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","shortLead":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","id":"20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af.jpg","index":0,"item":"a6a30023-f747-44f9-90c1-ba02aa796845","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","timestamp":"2025. február. 26. 07:45","title":"Villanyoszlopot döntött ki egy sofőr: elintézte 22 település internetét, és lekapcsolt 75 térfigyelő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","shortLead":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","id":"20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"438aba79-4f80-4ffb-9329-6090259991f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 26. 13:14","title":"Kilenc évet kapott az a 16 éves orosz lány, aki megölette az anyját, mert az eltiltotta a barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","shortLead":"A milliárdos laptulajdonos szerint elég, hogy az interneten meg lehet találni minden nézőpontot.","id":"20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb5350b-460d-4395-8647-1186a6d086f3.jpg","index":0,"item":"511040a1-f41f-4723-8790-4b8648813f68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_jeff-bezos-washington-post-velemeny","timestamp":"2025. február. 26. 18:18","title":"Felmondott a Washington Post rovatvezetője, miután Jeff Bezos korlátozta, hogy milyen vélemények jelenhetnek meg a lapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rosszul lett és meghalt egy nő a Melbourne-ből Dohába tartó járaton. A holttestet a személyzet betette egy vakációra tartó házaspár mellé, akik így négy órán át együtt utaztak vele.","shortLead":"Rosszul lett és meghalt egy nő a Melbourne-ből Dohába tartó járaton. A holttestet a személyzet betette egy vakációra...","id":"20250225_meghalt-utas-repulogep-holttest-hazaspar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82685f7-aa21-42fb-a134-431bb5974323.jpg","index":0,"item":"28709821-1beb-4d37-b5c3-25fc2b8e9932","keywords":null,"link":"/elet/20250225_meghalt-utas-repulogep-holttest-hazaspar","timestamp":"2025. február. 25. 18:57","title":"Meghalt az utas a repülőgépen, beültették a holttestet egy házaspár mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3870c11a-50eb-47cc-9f95-45ba38452f2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit állatkínzás kísérletével gyanúsítják.","shortLead":"A férfit állatkínzás kísérletével gyanúsítják.","id":"20250226_rendorseg-gyanusitas-allatkinzas-kiserlete-legpuska-lovoldozes-macska-sulysap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3870c11a-50eb-47cc-9f95-45ba38452f2b.jpg","index":0,"item":"9da7447c-bd3a-4606-85b7-30e1d100a824","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rendorseg-gyanusitas-allatkinzas-kiserlete-legpuska-lovoldozes-macska-sulysap","timestamp":"2025. február. 26. 10:51","title":"Elege lett a macskákból, köntösben és papucsban lövöldözött rájuk légpuskával egy sülysápi férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. február. 27. 07:30","title":"Közös Európai Mezőgazdasági Adattér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""}]