[{"available":true,"c_guid":"103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról, hogy valamiféle biztonsági garanciát mégis vállaljon Washington Európa védelme érdekében.","shortLead":"A brit miniszterelnök és Donald Trump közötti találkozó tétje, hogy meg tudja-e győzni Starmer az elnököt arról...","id":"20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c0fd8-345b-436f-8e10-2ed9f37a862d.jpg","index":0,"item":"de4167f4-9113-4434-9a45-78f0199fa325","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_starmer-trump-ukrajna-europa-biztonsagi-garanciak","timestamp":"2025. február. 27. 13:11","title":"A második világháború utáni brit–amerikai kapcsolatok egyik legnehezebb tárgyalása áll Keir Starmer előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan idehaza is érdemes lenne várni az enyhítéssel. Adatok a várható KRESZ-módosítás elé.","shortLead":"Kezd szalonképessé válni a 130 fölötti sebességhatár az európai autó­pályákon – de lehet, hogy Olaszországhoz hasonlóan...","id":"20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a327267-0085-4e6b-b4c6-76711b9e6c01.jpg","index":0,"item":"b574c756-8259-437c-a371-042b0b25f398","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-kresz-modositas-uj-szabalyok-sebesseghatar-emelese-statisztikak-tapasztalatok","timestamp":"2025. február. 28. 15:33","title":"Gyorsítósávban: változik a KRESZ – változnak a baleseti statisztikák is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","shortLead":"Az üzleti szereplők hangulata javult egy kicsit a GKI felmérése szerint, a lakosságé egyáltalán nem.","id":"20250227_gki-bizalmi-index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5925a676-af5a-40d5-bf61-450fe742c7de","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_gki-bizalmi-index","timestamp":"2025. február. 27. 14:52","title":"Ez még nem a repülőrajt, de a 19 havi mélypontról már egy kicsit felfelé mozdult egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","shortLead":"Szikrázva tolta maga előtt a motort hosszú métereken át az autós, majd a sérült futárt hátrahagyva elhajtott.","id":"20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dbf07b8-b1c6-4026-86db-5d306e21d419.jpg","index":0,"item":"dafce129-8635-465c-947b-37c16d3d48d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_fellebbezes-szigorubb-itelet-autos-ittas-vezetes-segitsegnyujtas-elmulasztasa-itelet-petofi-hid","timestamp":"2025. február. 28. 11:15","title":"Szigorúbb ítéletet kértek a sofőrre, aki részegen elütött egy motoros futárt a Petőfi hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37e93c-2511-4a71-9b88-d7765fd881e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szerény légellenállású, kétféle karosszériával készülő újdonság nagy hatótávú verziójában 81,4 kWh kapacitású akkumulátor rejtőzik.","shortLead":"A szerény légellenállású, kétféle karosszériával készülő újdonság nagy hatótávú verziójában 81,4 kWh kapacitású...","id":"20250228_630-kilometeres-hatotavval-debutalt-a-meghokkento-formaju-kia-ev4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc37e93c-2511-4a71-9b88-d7765fd881e1.jpg","index":0,"item":"b6d1fe04-9b93-4b26-b8d6-3be4e9213d15","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_630-kilometeres-hatotavval-debutalt-a-meghokkento-formaju-kia-ev4","timestamp":"2025. február. 28. 07:21","title":"630 kilométeres hatótávval debütált a meghökkentő formájú Kia EV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett felvonuláson.","shortLead":"Sőt, a műsorvezető azt is hozzátette, hogy nagyon is jól érezte megát a kormány által épp betiltani tervezett...","id":"20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dcf55a-74ba-4696-92c7-3029ba043035.jpg","index":0,"item":"a4afb1c6-fe69-49da-9874-c7b06394e976","keywords":null,"link":"/elet/20250228_De-szokott-uzente-vissza-Lilu-Gulyas-Gergelynek-miszerint-csalados-ember-a-Pride-kozelebe-nem-szokott-menni","timestamp":"2025. február. 28. 08:34","title":"„De, szokott” – üzente Lilu Gulyás Gergelynek, aki szerint családos ember a Pride közelébe nem szokott menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]