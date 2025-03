Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi ukrajnai nagykövettel.","shortLead":"Ivaja Takesin kívül nyolc másik japán állampolgárt is kitiltottak az országból, köztük a jelenlegi és egy korábbi...","id":"20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4901f661-7c54-4833-ba6c-2d77b2ba40e8.jpg","index":0,"item":"fb9e8028-770c-4121-a5b2-f81c798124b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_kitiltas-oroszorszag-japan-kulugyminiszter-szankciok","timestamp":"2025. március. 03. 19:57","title":"Határozatlan időre kitiltották Oroszországból a japán külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32.jpg","index":0,"item":"61d1e4cc-cb1e-45cd-8957-4f30322ca7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","timestamp":"2025. március. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán küldetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy a fiú hogyan halt meg, külső sérüléseket nem találtak a testén.","id":"20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"13d88897-d73d-4523-98ef-21ee016d112f","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Orizetbe-vettek-a-holtan-talalt-10-eves-nemet-kisfiu-anyjat","timestamp":"2025. március. 03. 14:05","title":"Őrizetbe vették a Berekfürdőn holtan talált 10 éves német kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2800e0-6491-4e1d-bab1-ab5f3429b2ff","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Várkonyi Andrea is ezt kortyolta a híres jachtos felvételen.","shortLead":"Várkonyi Andrea is ezt kortyolta a híres jachtos felvételen.","id":"20250303_hell-jegeskave-reklamarc-megan-fox","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f2800e0-6491-4e1d-bab1-ab5f3429b2ff.jpg","index":0,"item":"786e7c85-720b-4ea8-8922-1793ee5b12d3","keywords":null,"link":"/elet/20250303_hell-jegeskave-reklamarc-megan-fox","timestamp":"2025. március. 03. 12:16","title":"Megan Foxszal reklámozzák a Hell jegeskávéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5396a71-0b0f-4feb-8cf3-4336f62fe6e4","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A Demokrata főszerkesztője egy kellemetlenül ismerős térképbe ágyazva próbálta előadni a geopolitikai fejtegetéseit.","shortLead":"A Demokrata főszerkesztője egy kellemetlenül ismerős térképbe ágyazva próbálta előadni a geopolitikai fejtegetéseit.","id":"20250303_bencsik-terkep-szovjetunio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5396a71-0b0f-4feb-8cf3-4336f62fe6e4.jpg","index":0,"item":"9e903797-0d57-4632-bc27-93ac44ae0a03","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bencsik-terkep-szovjetunio","timestamp":"2025. március. 03. 15:40","title":"Bencsik András a Szovjetunióra fenekedő Ursula von der Leyentől óvja követőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]