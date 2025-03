Sadie Sink is szerepel majd a Marvel-féle Pókember 4. részében Tom Holland oldalán – írja a BBC. A színésznő a Stranger Things netflixes sorozatban tűnt fel és lett világszerte ismert, a sorozat befejező évadának forgatását nemrég fejezték be.

A fiatal színésznő castingjáról először a Deadline amerikai szaklap adott hírt. Arról ugyanakkor egyelőre nincs pontos információ kit játszik majd. Többen – így a rajongók is – úgy vélik, a Pókemberben debütál Jean Grey-ként, aki a mutánsokból álló X-Men csapat tagja a Marvel-képregényekben, ugyanakkor egy másik vörös hajú Pókember-szereplő neve is felmerült, akit alakíthat majd a fiatal színésznő (a képregényekben Peter Parker barátnője, Mary Jane vörös hajú – a szerk.).

A Pókember-filmekért felelős Marvel stúdió és a Sony Pictures egyelőre nem jelentette be, kit játszik majd Sadie Sink a 2026 júliusában megjelenő filmben. Hollywoodban nem meglepő, hogy filmes szaklapok előbb adnak hírt egy-egy színész leszerződtetéséről, mint ahogy a stúdiók bejelentik a végleges döntést. Ez több okból is lehetséges, akár azért, mert a színész még nem írta alá a végső megállapodást, vagy maga a stúdió vagy a színész ügynöke szellőzteti meg a hírt, hogy lássák, hogyan reagálnak a rajongók az adott fejleményre. Ritkán még az is előfordul, hogy a szaklap értesülése nem pontos, így a stúdió hivatalos bejelentéséig nem biztos, hogy valóban Sadie Sink szerepel majd Tom Holland mellett. A fiatal színész jelenleg Christopher Nolan készülő filmjében, az Odüsszeiában forgat, ami után szinte azonnal kezdi a Pókember-film forgatását.

A 2021-ben megjelent Pókember: Nincs hazaút, amelyben Peter Parker (Tom Holland) két másik univerzumból érkező Pókember (Andrew Garfield és Tobey MaGuire) segítségével próbálja megóvni a saját univerzumát a rá leselkedő veszélyektől világszerte mintegy 1,9 milliárd dolláros bevételt hozott.

Nem Sadie Sink az egyetlen, akinek elindult színészi karrierje a Stranger Things-nek köszönhetően: Millie Bobbi Brown, Finn Wolfhard és Noah Schnapp szintén a Netflix sikersorozatával futottak be Hollywoodban.