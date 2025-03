Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára, hogy összeszedjék magukat.","shortLead":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára...","id":"20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c.jpg","index":0,"item":"3739d781-62d4-4146-8bf0-4177dacd0ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","timestamp":"2025. március. 13. 14:41","title":"A Kreml elutasítja az ideiglenes tűzszünet ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című időszakos tárlaton látható és hallható művészek közül többen koncertet is fognak adni a Városligetben.","shortLead":"Egy, a világ minden táján felvett dokumentumfilmet fordított át a Magyar Zene Háza izgalmas kiállítássá. A LISTEN című...","id":"20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d238f5-896b-41fb-8eb2-e2d51343c987.jpg","index":0,"item":"40c98a30-ceb1-4ccf-b56b-afbe0b0005c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250311_Magyar-Zene-Haza-LISTEN-kiallitas","timestamp":"2025. március. 11. 17:22","title":"Az is kiderült, mi a közös a zenében és a szexben – Megnyílt a Zene Háza új tárlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","shortLead":"Vaszily Miklós megválasztását a jegybank hagyta jóvá.","id":"20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc21f926-3914-4da8-9fcf-1edc894fee0a.jpg","index":0,"item":"6baee520-cd11-4e40-9004-9b0e74e4ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_vaszily-miklos-mbh-bank-felugyelobizottsag-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 19:31","title":"Vaszily Miklós lett az MBH Bank felügyelőbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","shortLead":"Februárban általában 1-2 százalékkal emelkedni szoktak a lakásbérlés díjai, idén viszont nem így történt.","id":"20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c595997a-c50c-49d2-81c9-950bf7c4c096.jpg","index":0,"item":"47925e61-ab6a-4f0e-91b7-632b22c8a79c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250312_lakas-berles-ingatlan-berleti-dij","timestamp":"2025. március. 12. 13:01","title":"Csökkentek Budapesten az albérleti árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","shortLead":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","id":"20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"bdfe4372-872e-4152-b836-2e7768b24f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","timestamp":"2025. március. 12. 13:58","title":"Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","shortLead":"A vendégbefektetői vízum után sem volt nagy kapkodás, mindössze 192-t igényeltek február végéig.","id":"20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda.jpg","index":0,"item":"4b5c89e8-7fa0-4fec-906c-c56a7d225c89","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_vendegbefektetoi-tartozkodasi-engedely-vizum","timestamp":"2025. március. 12. 17:09","title":"Csak 25-en kértek vendégbefektetői tartózkodási engedélyt, nem nagyon pörög a letelepedési kötvény utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c9c0-06ed-4ae1-a721-f6d9bc2843b9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A republikánus kormányokat sosem szerette, a Trump-adminisztrációt sem kedveli. Az idén 90 éves Woody Allen elmesélte, milyen volt együtt dolgozni Gene Hackmannel, milyen volt kirúgni Michael Keatont, miért vált meg Bruce Willistől és milyen, amikor épp azt képzeli, hogy a halálán van. ","shortLead":"A republikánus kormányokat sosem szerette, a Trump-adminisztrációt sem kedveli. Az idén 90 éves Woody Allen elmesélte...","id":"20250311_Woody-Allen-a-HVG-nek-Trump-Kairo-bibor-rozsaja-regeny-Gene-Hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5963c9c0-06ed-4ae1-a721-f6d9bc2843b9.jpg","index":0,"item":"ac3d49e8-6534-40c6-b465-32415bf3fc9d","keywords":null,"link":"/360/20250311_Woody-Allen-a-HVG-nek-Trump-Kairo-bibor-rozsaja-regeny-Gene-Hackman","timestamp":"2025. március. 11. 19:30","title":"Woody Allen a HVG-nek: Semmi kifogásom Trump mint színész ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]