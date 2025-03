Hogy várjuk a művészfilmes P.T. Anderson és a nem feltétlenül művészfilmes Leonardo DiCaprio közös filmjét, az nem kifejezés. Tűkön ülünk.

És most, hogy kijött a hosszú előzetest megelőző teaser, amelyben DiCaprio nagyon néz, a gépfegyverek nagyon ropognak és egy bébi is feltűnik a forgatagban, szóval, most már aztán szétvet minket a vágy, hogy beülhessünk a One Battle After Another c. filmre.

A film mindenképpen szintlépést jelent Andersonnak, ezúttal ugyanis a hollywoodi blockbustereknek kijáró költségvetésből, 115 millió dollárból dolgozhatott.

Sejtésünk szerint a One Battle After Another Cannes-ban fog debütálni.