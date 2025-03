Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban Gyurcsány Ferenc. Márki-Zay Péter szerint a Tisza Párt megjelenésével teljesült ez a feltétel. ","shortLead":"„Tessék legyőzni! Tessék jobbnak lenni! Tessék egy jobb országot csinálni! És elmegyek a francba” – mondta korábban...","id":"20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"53948696-dd26-4b79-b0e4-64514b7f6392","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Marki-Zay-Peter-emlekeztette-Gyurcsany-Ferencet-hogy-a-korabbi-szavai-alapjan-mennie-kellene","timestamp":"2025. március. 20. 15:15","title":"Márki-Zay Péter szerint ha Gyurcsány Ferenc tartja, amit ígért, most távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de a kormánybiztos szerint a dílerek is visszavettek.","shortLead":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de...","id":"20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563.jpg","index":0,"item":"6bc935f3-2516-4757-a32d-50155716f22f","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","timestamp":"2025. március. 19. 13:30","title":"300 kiló drogot foglalt le a rendőrség két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni Magyarország számára – ez derült ki az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz a kohéziós alapok miatt nem, de az Erasmus miatt komolyan aggódott.","shortLead":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni...","id":"20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e.jpg","index":0,"item":"f6288670-7914-41a0-8443-2e028878b95e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","timestamp":"2025. március. 19. 18:05","title":"Már a következő egymilliárd euró a tét: folyamatosan apad a magyar uniós kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","shortLead":"Csak egy szivárványos zászló takarja.","id":"20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0eef0b80-f9ed-4705-824a-33e1170f0ec0.jpg","index":0,"item":"e5e82279-85b4-454f-9dd2-ae2f37ae4836","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Jarai-Kira-meztelen-fotoval-reagalt-a-Pride-betiltasara","timestamp":"2025. március. 20. 13:21","title":"Járai Kira meztelen fotóval reagált a Pride betiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár tiltott állami támogatást Kínából.","shortLead":"Magyarországot (még) nem tájékoztatták, belsős információk szerint az Európai Bizottság azt vizsgálja, kapott-e a gyár...","id":"20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebec85cd-ffe0-466f-9241-005c8de4a01d.jpg","index":0,"item":"b048d267-bd80-40d7-ba92-862d839d70ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Az-EU-vizsgalhatja-a-szegedi-BYD-gyarat-tiltott-tamogatas-miatt","timestamp":"2025. március. 20. 08:32","title":"Az EU vizsgálhatja a szegedi BYD-gyárat tiltott támogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","shortLead":"Arra kérik a munkatársaikat, hogy fogadják a változásokat nyitottan.","id":"20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"930adb9f-6f4c-4b66-87e5-be96bd65ad3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_spar-arresstop-dolgozoi-level","timestamp":"2025. március. 19. 14:28","title":"Dolgozóinak írt levelében panaszkodik az árrésstopra a Spar, „nehéz” lépéseket sem zárnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai szakírója, Gideon Rachman.","shortLead":"Az amerikai elnök és követői új és veszélyes területre léptek be, vélekedik a Financial Times fő külpolitikai...","id":"20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"974b0b69-eaa7-446c-afd6-49d59df0bcfa","keywords":null,"link":"/360/20250319_Financial-Times-Gideon-Rachman-Trump-egyszerre-politikai-zseni-es-idiota","timestamp":"2025. március. 19. 15:15","title":"Financial Times-elemző: Trump egyszerre politikai zseni és idióta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani szigorítás rávilágít, mennyire nehezen tudja kézben tartani a gyengélkedő gazdaságot.","shortLead":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani...","id":"20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"6b4c1055-d459-41d5-829d-60e0a2f07864","keywords":null,"link":"/360/20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","timestamp":"2025. március. 21. 07:30","title":"New York Times: Orbán a konzervatívok vezércsillaga, de most a tojás árát próbálja rögzíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]