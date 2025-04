Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5cee3e44-5d26-4839-9e92-1c33d8116705","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére kimászott az autóból, de jól látszott, hogy nincs jól.","shortLead":"Szerencsére kimászott az autóból, de jól látszott, hogy nincs jól.","id":"20250404_japan-nagydij-szabadedzes-romma-torte-az-Alpine-kocsijat-Doohan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cee3e44-5d26-4839-9e92-1c33d8116705.jpg","index":0,"item":"5268cb92-bb64-490f-b440-ae0b1052a6be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_japan-nagydij-szabadedzes-romma-torte-az-Alpine-kocsijat-Doohan","timestamp":"2025. április. 04. 08:28","title":"Íjesztő baleset a Japán Nagydíj szabadedzésén: rommá törte az Alpine kocsiját Doohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül mutatjuk be, mikor érdemes orvoshoz fordulni vizelési zavarok esetén.","shortLead":"Milyen a normális vizelés, és honnan lehet felismerni, ha valami nincs rendben odalent? Élethelyzeteken keresztül...","id":"20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/835dc9c2-2460-4d9a-b775-dd542a477364.jpg","index":0,"item":"a3c52c1e-b07b-4d5b-acd2-abd3fadf1125","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Tabuk-nelkul-a-vizeleturites-problemairol-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Rendben van az, hogy ilyen sokszor kell kimenni? Tabuk nélkül a vizeletürítés problémáiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6760aaae-e6d7-42a7-a8d9-7b1857278585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nobel-díjas tudós fontosnak tartja, hogy az emberek mindig mérlegeljék az olvasottakat, mielőtt döntenek a kizárólag interneten elérhető „titkos szer” megvásárlásáról, vagy az ott ajánlott „csodamódszer” alkalmazásáról.","shortLead":"A Nobel-díjas tudós fontosnak tartja, hogy az emberek mindig mérlegeljék az olvasottakat, mielőtt döntenek a kizárólag...","id":"20250402_kariko-katalin-nobel-dij-visszaeles-netes-csalas-fake-news-alhir-szekrekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6760aaae-e6d7-42a7-a8d9-7b1857278585.jpg","index":0,"item":"66c6f4fc-626d-474a-9ed3-47efd3407e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250402_kariko-katalin-nobel-dij-visszaeles-netes-csalas-fake-news-alhir-szekrekedes","timestamp":"2025. április. 02. 12:07","title":"Megint visszaéltek Karikó Katalin nevével: soha nem nyilatkozott a székrekedés veszélyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi csoport.","shortLead":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi...","id":"20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f.jpg","index":0,"item":"f81b3469-16fa-4cb7-baf1-c919c36449ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:37","title":"Legyen dráma (is)! – Az átgondolatlan szakbeszüntetések ellen lépnek fel a károlis bölcsészhallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3514a658-bf15-4449-b2dc-7969f0f06a7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Lászlót 2019-ben ítélték életfogytiglanra, miután az általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két rendőrt.","shortLead":"P. Lászlót 2019-ben ítélték életfogytiglanra, miután az általa készített pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két...","id":"20250403_p-laszlo-terez-koruti-robbanto-zarkatars-verekedes-itelet-ugyeszseg-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3514a658-bf15-4449-b2dc-7969f0f06a7c.jpg","index":0,"item":"44a34af3-4211-4a68-830f-a5fb51cae2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_p-laszlo-terez-koruti-robbanto-zarkatars-verekedes-itelet-ugyeszseg-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 03. 09:58","title":"Zárkatársa megverése miatt is elítélték a Teréz körúti robbantót, az ügyészség fellebbezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből újfajta működés növi ki magát, amelyben a résztvevők kezükbe veszik az irányítást. Egyelőre nem ezt látjuk. Papp Réka Kinga, az Eurozine magazin főszerkesztőjének írása.","shortLead":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből...","id":"20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"92ab8010-655c-4962-8f09-aa2ecfbafb8e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","timestamp":"2025. április. 04. 08:00","title":"„Magyar Péter nem János vitéz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]