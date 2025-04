Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","shortLead":"A Família Kft.-ből ismert 97 éves színész a Rózsadombon harcolt, azt mondta, azóta istenhívő.","id":"20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5dd22f3-17fb-41ed-8c3e-52d90deeeda2.jpg","index":0,"item":"ab3e9617-c3e6-433a-a4b7-22fd362ab758","keywords":null,"link":"/elet/20250404_baranyi-laszlo-haboru-trauma","timestamp":"2025. április. 04. 10:56","title":"Baranyi László a világháborús traumáiról beszélt: „Nagyon féltünk, volt, aki mellettem összecsinálta magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt olvadt össze.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó egyszerre négy porördögöt is látott a Mars felszínén, amelyek közül kettő a kamera előtt...","id":"20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe0c89c-f794-40d1-b37b-4d6ddbc7d322.jpg","index":0,"item":"7d83cbbb-44e5-4d97-b5f2-69acfad16daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_nasa-mars-porordog-perseverance-mars-jaro-video","timestamp":"2025. április. 04. 13:03","title":"Egyesült két porördög a Marson, a NASA kamerája az egészet felvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","shortLead":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","id":"20250403_majom-genetika-jodli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974.jpg","index":0,"item":"0083b653-2fc8-48e7-9568-d369a51ed45c","keywords":null,"link":"/elet/20250403_majom-genetika-jodli","timestamp":"2025. április. 03. 12:40","title":"A majmok genetikailag arra vannak kitalálva, hogy jódlizzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e108ae1-56a1-4ab2-8f9a-098da741772c.jpg","index":0,"item":"5ef0db42-b048-45bb-a49a-1d31b2993acc","keywords":null,"link":"/elet/20250404_Marabu-Feknyuz-Luxustaska-Az-semmi","timestamp":"2025. április. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxustáska? Az semmi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4328ec37-adb5-4915-a49a-6fbecfe2d44f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önállóságunkat védve léptünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amely “politikai szervezetté vált”, az izraeli kormányfőt pedig nem is akartuk, de nem is tudtuk volna letartóztatni – erős kijelentésekkel indult pénteken reggel Orbán Viktor szokásos interjúja a Kossuth rádióban, amit a Momentum ismét próbált a kapunál akciózva megakadályozni.","shortLead":"Az önállóságunkat védve léptünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amely “politikai szervezetté vált”...","id":"20250404_Orban-Kossuth-radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4328ec37-adb5-4915-a49a-6fbecfe2d44f.jpg","index":0,"item":"e8a94fd0-4599-4a97-9b09-111dab21a245","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Orban-Kossuth-radio-interju","timestamp":"2025. április. 04. 07:42","title":"Orbán: Akkor sem tudnánk letartóztatni Netanjahut, ha akarnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","shortLead":"A kajszi és az őszibarack szinte biztosan érintett. ","id":"20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a226d3b-9a24-4c09-a504-d069329193b7.jpg","index":0,"item":"c331569b-1034-4d08-bc06-45931c76bc97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_sarkvideki-hideg-gyumolcsosok-fagyveszely","timestamp":"2025. április. 03. 13:47","title":"A vasárnap érkező sarkvidéki hideg miatt veszélyben a gyümölcsösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéig több frissítés is érkezik a YouTube Shorst videószerkesztőjébe, a mesterséges intelligencia pedig már a tavasszal beköltözik, hogy segítse a felhasználókat.","shortLead":"Az év végéig több frissítés is érkezik a YouTube Shorst videószerkesztőjébe, a mesterséges intelligencia pedig már...","id":"20250404_youtube-shorts-szerkeszto-funkciok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"ae06af7d-f741-4b0b-8151-1adf73f1b7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_youtube-shorts-szerkeszto-funkciok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 04. 10:03","title":"Álomfunkciót kap a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","shortLead":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","id":"20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"1c2275ff-2a4a-4b68-bb88-1e18deeab5d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 11:38","title":"Az NGM nyilatkozott arról, hogy akar-e a kormány 10 milliárd eurónyi hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]