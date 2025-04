Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1da4c5d5-243e-4685-88e3-0118212b75a2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Eminem lánya, Hailie Jade Mathers az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a fia.","shortLead":"Eminem lánya, Hailie Jade Mathers az Instagramon jelentette be, hogy megszületett a fia.","id":"20250404_nagypapa-eminem-elliot-marshall-mcclintock","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4c5d5-243e-4685-88e3-0118212b75a2.jpg","index":0,"item":"16a35e24-46b6-4511-9722-3d56ab60059e","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_nagypapa-eminem-elliot-marshall-mcclintock","timestamp":"2025. április. 04. 19:34","title":"Nagypapa lett Eminem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","shortLead":"Leginkább a vagyon elleni bűncselekmények szaporodtak el, ezen belül is a lopások és a különféle csalások.","id":"20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cadf68cc-b19c-450e-a708-9a0c36d80065.jpg","index":0,"item":"7c73502e-7d91-4260-9279-927c61829b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_buncselekmenyek-szama-novekedes-statisztika-ksh","timestamp":"2025. április. 03. 16:43","title":"Hétéves csúcsot döntött a bűncselekmények száma tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","shortLead":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","id":"20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc.jpg","index":0,"item":"a99268e9-1834-4af4-a6f0-57d53ad5cb03","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","timestamp":"2025. április. 04. 07:40","title":"A Momentum újra megpróbálta megakadályozni Orbán Kossuth-rádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","shortLead":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","id":"20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"d1e3f129-3383-4b81-a23c-e8ca1a126f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","timestamp":"2025. április. 03. 13:45","title":"Már januárban egyeztetett Szijjártó Péter arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott szülésekért és nőgyógyászati műtétekért.","shortLead":"Vesztegetés elfogadásával gyanúsítanak egy 56 éves főorvost, a rendőrség szerint a nőgyógyász hálapénzt kapott...","id":"20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92e4f9fb-5578-48de-8d58-db96e49a4c85.jpg","index":0,"item":"703bdae9-5168-4162-89bc-469e1f165b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elfogtak-a-szulesekert-halapenzt-kero-foorvost","timestamp":"2025. április. 04. 10:22","title":"Elfogták a szülésekért hálapénzt kérő főorvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","shortLead":"Az ágazatok mindegyikében csökkent a termelés volumene 2024 februárjához képest.","id":"20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"805ed141-cde4-4626-8125-0b2465d39499","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Februarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. április. 04. 08:34","title":"Februárban is zuhant az ipari termelés, és hol voltak akkor még a vámok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355","c_author":"HVG Állásbörze","category":"gazdasag","description":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban április 9-10-én. Az ezzel párhuzamosan induló és egy napig tovább tartó online állásbörzére pedig a HVG Állásbörze oldalán lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. ","shortLead":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok...","id":"20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355.jpg","index":0,"item":"b4b82387-6457-4936-ac99-3655663a1188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","timestamp":"2025. április. 03. 14:20","title":"Már egy hét sincs, és jön az év állásbörzéje - ne maradj le róla! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc08fccd-9c26-4109-b951-f675d0aa34e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frank Drebin nyomozó visszatér, ám ezúttal sajnos már nem Leslie Nielsen bőrében, hanem vélhetően a kiválasztásban fontos szempontot jelentő monogram-azonosság okán Liam Neesonnel.","shortLead":"Frank Drebin nyomozó visszatér, ám ezúttal sajnos már nem Leslie Nielsen bőrében, hanem vélhetően a kiválasztásban...","id":"20250403_csupasz-pisztoly-liam-neeson-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc08fccd-9c26-4109-b951-f675d0aa34e1.jpg","index":0,"item":"1eaff0b6-20ba-4334-bf20-8f975dd1a195","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_csupasz-pisztoly-liam-neeson-elozetes","timestamp":"2025. április. 03. 20:43","title":"Itt az új Csupasz pisztoly film előzetese, Liam Neesonnel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]