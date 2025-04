Budapesten forgat Keanu Reeves. A Négyzet, a Lavina, illetve a Szomorúság háromszögét is rendező Ruben Östlund új filmjében szerepel majd, melynek címe, The entertainment system is down. (A rendezővel készült korábbi interjúnkat ide kattintva olvashatja el.)

Östlund egyébként februárban már beült a Katonába a saját filmjének színpadi adaptációját megnézni, de Reevesről is keringtek hírek arról, hogy mennyire megkedvelte őt a magyarországi stáb, mert kedves, allűröktől mentes és két lábbal a földön jár.

Most már annak a Síp utcai mexikói étteremnek, a Casa Mexának a személyzete is imádja, akikhez betért, feltehetően pénteken, és akik lelkendezve posztoltak erről egyet az Instagramra. Természetesen közös fotót is készítetettek a mosolygós, szakállas fickóval, aki történetesen világsztár. (A posztot a Street Kitchen vette észre.)