[{"available":true,"c_guid":"da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","shortLead":"A vadonatúj fejlesztésű Audi RS5 minden valószínűség szerint kitart a 6 hengeres hajtás mellett.","id":"20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da157701-707b-47d5-a180-18b55682f5ba.jpg","index":0,"item":"98a6ac2d-3557-4f7b-944f-b70d384f2f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20250205_v6-tal-tamad-az-uj-audi-rs5-a-4-hengeres-mercedes-amg-c-63-ra","timestamp":"2025. február. 05. 06:41","title":"V6-tal támad az új Audi RS5 a 4 hengeres Mercedes-AMG C 63-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","shortLead":"Ha nem vállalta volna a bírságot, azonnal leszállították volna a vonatról.","id":"20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d886fd98-0587-4d3d-814f-bf4d1f8ea1fe.jpg","index":0,"item":"af97db69-f6b4-4ca0-9013-903fbe9b850a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mav-helyjegy-nev-buntetes","timestamp":"2025. február. 03. 12:58","title":"Nem szerepelt a második keresztneve a vonatjegyén, negyvenezer forintra büntették meg a MÁV egyik utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című filmjével hétfőn elindult a 44. Magyar Filmszemle. Árnyékot vet a filmünnepre, hogy a szervezők árokbetemetési szándéka meghiúsult.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester és Muhi András főszervező beszédeivel, valamint Schwechtje Mihály Sünvadászat című...","id":"20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a833c92d-b804-4d7b-8654-1cc8ee8f0f57.jpg","index":0,"item":"c5f3788b-3033-4027-9c49-d842cb4e0487","keywords":null,"link":"/kultura/20250204_44-magyar-filmszemle-megnyito-muhi-andras-karacsony-gergely-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:22","title":"A Most vagy soha!-ért Kínában érdeklődnek, a független magyar filmekért pedig a Corvin moziban – Elindult a Filmszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8","c_author":"Lidl Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor fárasztó és megterhelő is lehet. Nem csoda hát, hogy ezek után az évkezdés sokak számára kihívást jelent: mind szellemileg, mind fizikailag, de anyagi szempontból is. Íme néhány tipp, amivel abban segítünk, hogy könnyebben, nyugodtabban és olcsóbban induljon az új esztendő.","shortLead":"Az ünnepi időszak hagyományosan a boldog családi együttlét, a pihenés és töltődés időszaka, ám a valóságban sokszor...","id":"20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7a968a9-d0e7-4f32-b6b5-80e33e9e7fc8.jpg","index":0,"item":"0db688aa-f688-48ed-aa87-68d0550d4b66","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250122_Tippek-hogy-konnyebben-induljon-az-uj-ev-lidl-kupon","timestamp":"2025. február. 04. 13:30","title":"Ezeket érdemes most beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","shortLead":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","id":"20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"0b206f85-b958-4bc3-9ce9-f6985fbb3971","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 04. 09:19","title":"Orbán: A legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","shortLead":"Videó is készült arról, ahogyan „hihetetlen találatnak” nevezi a ritka vörös ásólúd megölését.","id":"20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6980c7f-2189-44f8-babb-3a1f008db5ee.jpg","index":0,"item":"172a3eb0-17b9-4972-85b0-b60e12990a57","keywords":null,"link":"/elet/20250205_donald-trump-jr-vadaszat-vedett-allat-velence","timestamp":"2025. február. 05. 12:17","title":"Az olaszok szerint védett madarat lőtt ki Donald Trump fia Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","shortLead":"Ki merne ma Gobbi Hilda szemébe nézni? – teszi fel a kérdést a nemzet 12 színésze.","id":"20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c45c7943-bcc5-4462-b458-c7bd58852ea0.jpg","index":0,"item":"15221467-0960-4f81-a014-05564a15236a","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_A-feladat-egyszeru-a-vegrendelet-az-torveny-Gobbi-Hilda-vegakaratat-kerik-szamon-a-Nemzet-Szineszei","timestamp":"2025. február. 03. 16:23","title":"„A feladat egyszerű: a végrendelet – az törvény” - Gobbi Hilda végakaratát kérik számon a Nemzet Színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég sokat visszatehetnek az emberek az államkasszába.","shortLead":"A korábban vártnál kevesebb pénz kerülhet át a nyugdíjpénztárakból lakáscélra, az állampapírok kamataiból pedig elég...","id":"20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/818fc66c-6dae-478b-b250-e3783029263d.jpg","index":0,"item":"48f0b05f-104e-4a8c-8c9e-cf88d5d9d836","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_MNB-nyugdij-penztar-lakas-kamat","timestamp":"2025. február. 05. 09:25","title":"MNB: 150 milliárd forinttal kevesebb nyugdíjpénzt vihetnek át az emberek a lakáspiacra, mint ahogy eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]