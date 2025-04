Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64babe6c-2203-4bee-878c-62bd1fa1e429","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább emelkedik a romániai érdeklődés a kelet-magyarországi házak, lakások iránt.","shortLead":"Tovább emelkedik a romániai érdeklődés a kelet-magyarországi házak, lakások iránt.","id":"20250414_identitasvedelem-romaniaiak-ingatlanvasarlasa-Magyarorszagon-Navracsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64babe6c-2203-4bee-878c-62bd1fa1e429.jpg","index":0,"item":"67aba2f1-da4d-41ab-82a3-90e275a6c631","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_identitasvedelem-romaniaiak-ingatlanvasarlasa-Magyarorszagon-Navracsics","timestamp":"2025. április. 14. 09:08","title":"Nem csoda, hogy rohamoznak a román ingatlanvásárlók, ha nálunk 100 ezer, náluk 1,2 millió forintnyi a négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","shortLead":"Hónapokon át okozott fennakadásokat az IKEA működésében egy hackertámadás, ami jelentős károkat okozott.","id":"20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb4022f5-0b70-40a3-ac62-373b5f3799f2.jpg","index":0,"item":"e4e6c84f-0e49-403d-b495-adf8ae4717ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_ikea-aruhazak-fourlis-group-zsarolovirus-tamadas-karok","timestamp":"2025. április. 14. 12:03","title":"Kibertámadás érte az IKEA rendszereit több országban, 8 milliárd forintos a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyártó jelentős kapacitásokat helyezne át Németországból Magyarországra.","shortLead":"Az autógyártó jelentős kapacitásokat helyezne át Németországból Magyarországra.","id":"20250415_mercedes-gyar-orban-viktor-ola-kallenius-targyalas-autogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2.jpg","index":0,"item":"10804aef-5370-4825-a03c-f73710b6fa14","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_mercedes-gyar-orban-viktor-ola-kallenius-targyalas-autogyartas","timestamp":"2025. április. 15. 11:06","title":"Nem veri nagydobra a Mercedes, hogy a vezére rendszeresen találkozik Orbánékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","shortLead":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","id":"20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab.jpg","index":0,"item":"1aa99e46-f03d-4bab-a944-634b400dedef","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","timestamp":"2025. április. 14. 11:00","title":"Karácsony Gergely: Gyújtogatásra gyanakodnak az illetékesek a rákosrendezői tűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","shortLead":"A latin-amerikai irodalom kiemelkedő alakja 89 éves volt. ","id":"20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e678b46-f981-4c97-b1e4-5b44d3bf7e79.jpg","index":0,"item":"00bb110f-db8c-4c49-bcc1-d93523540637","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_Meghalt-Mario-Vargas-Llosa-Nobel-dijas-perui-iro","timestamp":"2025. április. 14. 07:28","title":"Meghalt Mario Vargas Llosa Nobel-díjas, perui születésű író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","shortLead":"A készülő sorozatban J. K. Rowling is részt vesz executive producerként.","id":"20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"3969c932-cdd0-4f89-aa66-af9fa942bd35","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_HBO-sorozat-keszul-a-Harry-Potterbol-itt-vannak-elso-nevek-a-szereplogardabol","timestamp":"2025. április. 15. 10:33","title":"HBO-sorozat készül a Harry Potterből, itt vannak az első nevek a szereplőgárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","shortLead":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","id":"20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"a43a764c-3bc8-47c7-a0bb-eeef42642a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","timestamp":"2025. április. 15. 07:33","title":"Akadémiai Dolgozók Fóruma: A kormány valódi szándéka az MTA vagyonának megszerzése és a kutatóhálózat lerombolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]