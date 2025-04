Jennifer Lopez Budapestet is felvette a koncertnaptárába, a Ben Afflecktől frissen elvált díva az Up All Night című turnéjával ejti útba hazánkat, szúrta ki a Blikk.

A színésznek sem utolsó énekesnő (vagy énekesnőnek sem utolsó színésznő) 2025. július 20-án lép fel az MVM Dome-ban.

Jennifer Lopez – On The Floor ft. Pitbull Music video by Jennifer Lopez performing On The Floor feat. Pitbull. © 2011 Island Records #VEVOCertified on April 15, 2012. http://www.vevo.com/certified http://www.youtube.com/vevocertified

Az egyik utolsó hír Jennifer Lopezről az volt, hogy február 21-én hivatalosan is elvált Ben Afflecktől. A keresetet Lopez tavaly nyáron adta be kétévnyi házasság után. A kapcsolatuk felbontásáról a sztárpár mediáció útján állapodott meg, így elkerülték az évekig tartó pereskedést.

Nemrég kiderült, hogy Will Smith is hazánkba látogat, a pofonügyről is híres színész-rapper augusztus 14-én a Budapest Parkban mutatja be vadonatúj lemezét.