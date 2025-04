Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","shortLead":"Ha dalra fakad a Tőzegláp-falka…","id":"20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9854f1a8-08a7-4226-a49b-94b9f024e210.jpg","index":0,"item":"4367859e-bf1b-4bcf-bae3-598cb5446dba","keywords":null,"link":"/zhvg/20250416_farkasvonyitas-farkasfalka-termeszetvedelem-nagyragadozok-usa-minnesota-voyageurs-nemzeti-park","timestamp":"2025. április. 16. 17:07","title":"Tekerje fel a hangerőt! Ilyen farkaskórust nem hall mindennap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd049432-8c6d-4190-92c2-fce8124cd4cc","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Deák Ferenc Húsvéti cikke volt a kiegyezés nyitánya, százhatvan évvel a megjelenése után a mai magyar politika viszonyaira is érvényes, amit akkor a “haza bölcse” az együttműködés esélyeiről mond. Vélemény.","shortLead":"Deák Ferenc Húsvéti cikke volt a kiegyezés nyitánya, százhatvan évvel a megjelenése után a mai magyar politika...","id":"20250416_Deak-Ferenc-husveti-cikk-kiegyezes-csizmadia-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd049432-8c6d-4190-92c2-fce8124cd4cc.jpg","index":0,"item":"1c076ab6-20b7-40e5-98d6-9477223019a2","keywords":null,"link":"/360/20250416_Deak-Ferenc-husveti-cikk-kiegyezes-csizmadia-ervin","timestamp":"2025. április. 16. 16:00","title":"Deák Ferenc, a régi és a mai magyar politika: aktuális-e ma a Húsvéti cikk, és ha igen, hogyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","shortLead":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","id":"20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1.jpg","index":0,"item":"3277c239-0dc2-4d30-9c30-3ce657fbb711","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","timestamp":"2025. április. 16. 11:56","title":"Azért állt le egy Kevin Bacon-film forgatása, mert holttestet találtak a mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót, márpedig hamarosan érkezhet a számla a meggondolatlan deficitért. A világ dolga most az, hogy túlélje a Trump-féle őrületet, Amerikáé pedig az, hogy véget vessen annak. Putyin leginkább attól fél, hogy hazatérnek Ukrajnából a dühös katonák.","shortLead":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót...","id":"20250417_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"995c2823-9ef4-4aa0-91da-f3bab08e6bd1","keywords":null,"link":"/360/20250417_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 10:58","title":"Financial Times-kommentár: Trump félúton van afelé, hogy rendőrállamot csináljon Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA külügyminisztériumának szankciós listájáról.","shortLead":"Külpolitikai érdekek, nem pedig a felmerült korrupciógyanú tisztázása vezetett ahhoz, hogy Rogán Antalt törölték az USA...","id":"20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"756a7ca1-69f1-48c8-89a2-eb2e39a82b67","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_usa-rogan-antal-szankcio-lista-marco-rubio-szijjarto-peter","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Megindokolta az USA, miért került le Rogán a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez a 2024-es bázishoz képest.","shortLead":"A pénzintézet 2027-re 40 százalékos hitelkihelyezési és több mint 30 százalékos hitelportfólió-növekedést tervez...","id":"20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7cf8378-6cc7-4dd6-933e-2276686fb6c3.jpg","index":0,"item":"5f444365-96df-46ff-8417-7e438a52c696","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Cofidis-2024-hitel-cetelem","timestamp":"2025. április. 16. 13:49","title":"Közel 25 milliárdos bevételt ért el tavaly a Cofidis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","shortLead":"Nem adják fel, szerda délután várban gyülekeznek, és onnan indulnak az Erzsébet hídra demonstrálni.","id":"20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61dab732-8a03-4243-a015-2127080109bf.jpg","index":0,"item":"211c7554-85b4-40f7-8fca-4f2b33863ece","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hadhazy-es-a-tuntetok-egy-csoportja-a-varban-toltotte-az-ejszakat","timestamp":"2025. április. 16. 07:33","title":"Hadházy és a tüntetők egy csoportja a várban töltötte az éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]