Ősszel újra Budapesten lép fel a Three Days Grace, amely korábban már három koncertet adott itt, és az I Am the Weapon című dalához is itt forgatott klipet. A kanadai banda november 14-i koncertjén a nagy slágerek, köztük a Home, a Just Like You, a Pain, az Animal I Have Become, a World So Cold, a Painkiller vagy a Mayday mellett új dalokat is játszik.

Az 1992-ben alakult Three Days Grace repertoárjában az ütős hard rock himnuszok és az elgondolkodtató balladák egyaránt megtalálhatók. A zenekar – Adam Gontier (ének), Matt Walst (ének), Barry Stock (gitár), Brad Walst (basszusgitár, vokál), Neil Sanderson (dob, billentyűs hangszerek, vokál) – több milliárd lejátszást és több millió eladott albumot tudhat maga mögött, besöpörtek számos szakmai elismerést, koncertjeikkel több kontinensen is megtöltötték az arénákat.

Eddig hét lemezt készítettek, a világ egyik legtöbbet streamelt rockzenekaraként tartják őket számon, miután több mint 14,5 millió hallgatót vonzanak havonta a Spotifyon.

Szerepeltek a Travis Scott által felügyelt kosárlabda-videójáték, az NBA2K19 zenéjében, Jeris Johnson feldolgozta Never Too Late című dalukat, Lil Peep és Lil Tracy pedig a The Real You egyik részletét használta fel.