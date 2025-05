A Star Wars-filmek visszatérő mondata, legendás jókívánsága a „May the force be with you!” („Az erő legyen veled!”). Ez pedig nagyon hasonlít ahhoz, hogy „May the fourth be with you!” (Május 4-e legyen veled!)

Ez utóbbinak nem sok értelme van, de jól hangzik. És ez már elég ahhoz, hogy ez legyen a nemzetközi Star Wars-nap dátuma.

A szójátéknak egyébként van konkrét politikai utalása is. 1979. május 4-én választották meg az Egyesült Királyság első női miniszterelnökének Margaret Thatchert, a győzelem után a pártja a következő hirdetéssel köszöntötte a London Evening News-ban: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.” (Május negyedike legyen veled, Maggie. Gratulálunk.)

A közhiedelem szerint konkrétan innen eredeztethető a nemzetközi Star Wars-nap, de erre nemigen találni bizonyítékot.

Mindenesetre mára már a hivatalos Star Wars-univerzumban is megemlékeznek az ünnepről és a világ minden pontján fura dolgok történnek.