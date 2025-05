Új fejezet nyílik a Sziget életében, megőrizve a különleges atmoszférát és a változatos programokat, miközben látványos újításokkal is várják majd a látogatókat az idei fesztiválon – ismertették a Sziget szervezői a fesztivál sajtótájékoztatóján.

„A Sziget a szabadság szigete, ahol a személyes szabadságunkat ünnepeljük. Ha belépsz ide, csak egy dolgod van, az, hogy jól érezd magad” – mondta Kádár Tamás, a Sziget főszervezője, aki kiemelte, hogy olyan fejlesztéseket, frissítéseket terveznek, melyekben a Sziget alapvető értékeit, a sokszínű zenei kínálatot és a változatos kulturális programokat megtartva, azokat még erősítve, az újragondolt programstruktúrával igyekeznek a fesztiválozóknak szinte a nap 24 órájában élményeket nyújtani.

Az idei újításokra kitérve Kádár elmondta, hogy már a megérkezéskor egy erős vizuális élmény fogadja majd a látogatókat az ikonikus K-hídhoz érve: „Hatalmas, színes madarak raja repül majd át a K-híd pillérei között a Szabadság Szigetére, ahol egy megújult fogadótér várja a látogatókat.”

A K-híd az óbudai Hajógyári-szigetnél MTI / Balogh Zoltán

Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi booking menedzsere a nagyobb zenei helyszínek programjairól számolt be. A Nagyszínpad headlinerei közt ott lesz a hip-hop nagy lázadója, A$AP Rocky, a rap, trap és R&B műfajokban zenélő Post Malone, valamint a tavaly friss lemezzel jelentkezett Shawn Mendes. Szintén a headliner sorból érkezik az utóbbi időben hihetetlen népszerűségre szert tett Chappell Roan, az év legjobb pop albumának kikiáltott lemezét a tavaly nyáron bemutatott Charli XCX, valamint a művészet, a zene és a technológia metszéspontjában működő, a Tale of Us-ból is ismert Anyma. Fellép még – mások mellett – Nelly Furtado, FKA Twigs, Rilès, Little Simz, The Last Dinner Party, de a Kiss of Life elhozza a K-popot is a Szigetre.

Egyedülálló hazai produkcióknak idén is helyt ad a Nagyszínpad, ahol Pogány Induló a Parno Graszttal érkezik egy egyedi fellépésre, Дeva pedig pályafutásának legnagyobb koncertjére készül a Napfonattal közösen.

Jenna Jalonen, a Sziget új művészeti- és élményprogramokért felelős vezetője elmondta, hogy az eddig is erős művészeti koncepció alakításában olyan programokkal igyekszik a jövőben gazdagítani a Sziget sokszínűségét, amelyek nem csupán szórakoztatást nyújtanak a közönség számára, hanem elgondolkodtatók és egyben meglepők is.

A környezettudatosság idén is fontos szempont volt a fesztivál szervezésénél. „Fenntarthatósági törekvéseink terén továbbra is a környezetre gyakorolt negatív hatásunk minimalizálása áll a fókuszban” – emelte ki Kádár. A főszervező elmondása szerint az egyik legnagyobb problémát a fesztivál után hátrahagyott sátrak tömege jelenti, a legtöbb szemét ugyanis ezekből keletkezik.

„Tavaly pozitív ösztönzők beépítésével igyekeztünk a látogatókat arra ösztökélni, hogy a behozott sátrukat vigyék is el. A hátrahagyott, vagy kijelölt pontokon leadott sátrak egy része jótékony célokat szolgál, a sérült, szakadt darabokból pedig újrahasznosított merch termékek készülnek. Azért, hogy hatékonyan minimalizáljuk a szemétként végző sátrak számát, egy depozit-rendszert dolgoztunk ki »ne-hagyj-hátra-sátrat« kauciós jegy néven, melynek keretében a látogató, aki sátorral érkezik a fesztiválra, kiváltja a kauciós jegyet, amit akkor kap vissza, ha a sátrával együtt távozik a fesztiválról.”

A Szigetes vendéglátásról szólva Kádár kiemelte, hogy idén nem fognak emelkedni a sörárak. „Eljött az ideje, hogy határozottan kijelentsük, hogy a Sziget nem egy drága fesztivál. Ennek bizonyítéka, hogy amellett, hogy az infláció ellenére nem emelkedtek a jegyárak, a Dreherrel közösen sikerült azt is elérnünk, hogy a sörárak se emelkedjenek.”

„Idén kiemelt figyelmet fordítunk az ételérzékenységgel élő és növényi alapú étrendet követők igényeire, így a fesztivál területén minden eddiginél több vegetáriánus, vegán és mentes opcióval találkozhatnak a látogatók, mert erre egyre nagyobb igény van, nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai közönség részéről is. Az ételeknél egyébként kimondottan sikersztori volt tavaly a budget food kategória, így ezt meg fogjuk tartani: minden vendéglátóegység kell, hogy tartson egy pénztárcabarát főételt, amely nem kerül többe 3500 ft-nál” – ígéri a főszervező.

A Sziget szeretne odafigyelni a fesztiválozók testi-lelki biztonságérzetére is, ezért indították el tavaly a Szitizen Care programukat, egy olyan „védőhálót”, amely segít bármilyen probléma hatékony megoldásában az elveszett útlevéltől a speciális egészségügyi igényekig, vagy a lelki problémák kezeléséig, amelyek a mostani fiatal generációk körében komoly emelkedést mutatnak. A Szitizen Care programban ezért idén még nagyobb figyelmet fordítanak a lelki jólétre, mentálhigiénés helyszínekkel, képzett szakemberekkel, akik egy jó beszélgetésben vagy egy komolyabb trauma értő meghallgatásában is társaik tudnak lenni a fesztiválozóknak.