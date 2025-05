Kouoh néhány hónappal azután halt meg, hogy kinevezték a 2026-os Velencei Biennále kurátorává, így ő lett a második afrikai születésű kurátor, aki a nagy múltú kiállítás élére került, Okwui Enwezor 2015-ös kinevezését követően.

A Velencei Biennále közleményében „szenvedélyes, intellektuálisan szigorú és előrelátó” személyiségként jellemezte a kameruni művészt. A 61. nemzetközi művészeti kiállítás témáját és címét, amelyet 2024 decemberi kinevezése óta dolgozott ki, május 20-án mutatták volna be Velencében.

Kouoh a dél-afrikai Fokvárosban működő Zeitz Kortárs Afrikai Művészeti Múzeum (Zeitz MOCAA) ügyvezető igazgatója és vezető kurátora volt. A 2022-es When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting című kiállítását a modern és kortárs festészet kánonjának újragondolásában mérföldkőnek nevezték.