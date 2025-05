Egy ország kapta fel a fejét az 1990-es évek második felében, amikor a Vészhelyzet című sorozat stáblistáján megjelent egy magyaros név: Mariska Hargitay. A Golden Globe- és Primetime Emmy-díjas színésznő 13 epizódon át szerepelt a sorozatban – azóta pedig számtalan szerepben tűnt fel a képernyőn –, most pedig a Cannes-i Filmfesztiválon osztott meg a közönséggel egy 30 éves családi titkot – ami történetesen a nevéhez kapcsolódik – írja az Independent.

A beszámoló szerint a fesztiválon a My Mom Jane című dokumentumfilmmel került be a műsorba a színésznő, ami az első rendezői debütálása, és amely a elhunyt édesanyjának, az 1950-es évek szexszimbólumának, Jayne Mansfieldnek az életét mutatja be. Mansfield 1967-ben halt meg autóbalesetben, amikor a színésznő csupán három éves volt.

Hargitay a dokumentumfilmben leplezte le, hogy biológiai apja Nelson Sardelli olasz énekes és humorista, nem pedig Mickey Hargitay testépítő és színész, ahogy azt egész gyerekkorában mondták neki. Vagyis Mariska Hargitay valójában nem is Hargitay, hanem Sardelli.

Édesanyja 1963-ban nyújtott be keresetet a bíróságon, hogy elváljon a testépítőtől, akitől két másik gyereke született, majd a nyilvánosság azt is megtudhatta, hogy Sardellivel lett kapcsolata. Néhány hónappal Hargitay 1964-es születése előtt kibékült azonban kibékült Mickeyvel.

A színésznő szerint a húszas éveiben látott meg egy fotót Sardelliről, és azonnal tudta, hogy ő lehet a biológiai apja. „Olyan volt, mintha kicsúszott volna alólam a talaj” – emlékszik vissza az esetre a színésznő a dokumentumfilmben.

A Vanity Fairnek azt is elmondta, korábban szembesítette a ténnyel Hargitayt, aki azonban nem volt hajlandó erről beszélni. Mickey Hargitay 2006-ban halt meg.

Hargitay elmondta, hogy fokozatosan kezdett kötődni Sardellihez, valamint a másik két lányához. Hozzátette: megértette, miért döntött úgy az édesanyja, hogy őt Mickeyvel neveli fel – stabil otthont akart neki biztosítani.

A színésznő elmondta, a dokumentumfilmje egyfajta szerelmeslevél is az elhunyt Mickey Hargitaynak, akinél közelebb senki sem állt hozzá.