[{"available":true,"c_guid":"18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","shortLead":"A sérült férfi ellátását a Pontoon egészségügyis munkatársai kezdték meg.","id":"20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18634b69-5895-4501-a389-8d22e7009696.jpg","index":0,"item":"70da162c-52fe-4341-8cad-dc79e193f103","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Lanchid-rakpart-baleset-lezuhant-ferfi-Pontoon-cafolat","timestamp":"2025. május. 18. 14:22","title":"Tagadja a Pontoon, hogy a szórakozóhely területéről zuhant volna a rakpartra egy férfi pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dbd0dd-742d-42ef-a6d7-dc3b4256f107","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni” – mondták a javaslatról.","shortLead":"„A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni” – mondták a javaslatról.","id":"20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20dbd0dd-742d-42ef-a6d7-dc3b4256f107.jpg","index":0,"item":"cbc4d3b3-98be-4ea5-a255-f3599f935986","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Civilek-szakszervezetek-atlathatosagi-torveny-tiltakozas","timestamp":"2025. május. 18. 15:38","title":"„Civilek elleni bosszútörvény” a kormány javaslata a szakszervezetek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","shortLead":"XIV. Leó pápa vasárnap szolgálatkezdő miséjét követően fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és feleségét, Olenát.","id":"20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b89a87e5-6eb2-4e23-a65c-42b4fdfdbc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_xiv-leo-papa-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. május. 18. 17:44","title":"Fogadta Volodimir Zelenszkijt XIV. Leó pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol jelzik. A ténylegesen létező konténerek száma azonban így is megduplázódott.","shortLead":"Több olyan konténer is szerepel a MoHu térképén, ami a valóságban nem létezik, vagy ha mégis, akkor nem ott, ahol...","id":"20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e97c008-dbeb-4251-b39b-9bf9f60b22a1.jpg","index":0,"item":"90c5a7a7-2f84-454f-8849-a668c1dba592","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mohu-hasznalt-ruha-kontener-terkep","timestamp":"2025. május. 17. 19:45","title":"Fantomkonténerekkel gyűjti a használt ruhát a MoHu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os büdzséről szóló törvénytervezetben – írja a Népszava.","shortLead":"Sem a dedikált egészségügyi bérkorrekció, sem az állami kórházak felújítására szánt pénz nem szerepel a 2026-os...","id":"20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5b54101-4e0b-4ca2-b62a-99bf88fde94b.jpg","index":0,"item":"a108e4f9-0143-49d0-b74a-11fb6fd19fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Nyoma-sincs-egeszsegugyieknek-szant-beremelesnek-a-jovo-evi-budzseben","timestamp":"2025. május. 19. 08:16","title":"Nyoma sincs az egészségügyiseknek szánt béremelésnek a jövő évi büdzsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság megteremtése kulcsfontosságú, ha azt akarjuk, hogy a tudás és az innováció valóban kibontakozhasson. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Sokan nem azért hallgatnak a munkahelyükön, mert nincs mondanivalójuk, hanem mert félnek. A pszichológiai biztonság...","id":"20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94bf32c7-06b7-4e66-b37f-50589aee8f7f.jpg","index":0,"item":"55158688-c98b-437d-a4fb-c23b35e124b6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250518_pszichologiai-biztonsag-konyv-reszlet","timestamp":"2025. május. 18. 19:15","title":"Mindenki tud valamit. De ez csak akkor számít, ha el is meri mondani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","shortLead":"A szavazóköri eredmények alapján az erdélyi magyarok egyértelműen elutasították George Simiont.","id":"20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baba4803-db70-4b50-8754-5e0b35d29dd3.jpg","index":0,"item":"481e598f-767b-4443-b136-9dc888bec040","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_Nicusor-Dan-nyerte-a-romaniai-elnokvalasztast-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 05:09","title":"Nicusor Dan nyerte a romániai elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott.","shortLead":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába...","id":"20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45.jpg","index":0,"item":"db975c7e-b541-4841-9f17-f20fb720d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","timestamp":"2025. május. 19. 12:36","title":"Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]