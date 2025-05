Napok óta megy a találgatás, mivel Budapest utcáin is megjelentek eddig további információk nélkül a Metallica logójából ismert M betűt tartalmazó plakátok, sőt még egy hamis plakát is felkerült a közösségi médiába, de a szervező Live Nation most bejelentette: 2026-ban két arénakoncertet is ad Budapesten a világ leghíresebb metálzenekara, a Metallica.

Azt írják: „Ahogy a Budapest-szerte feltűnő M betűk már sejtették, a Metallica 8 év után visszatér Budapestre! A zenekar ugyanis bejelentette, hogy jövőre is folytatják a 2026-ban már negyedik éve futó, rekorddöntögető, M72 elnevezésű világ körüli turnéjukat, amely 16 koncerttel érkezik Európába és az Egyesült Királyságba. Budapesten két este is hallhatjuk a bandát, két teljesen különböző setlisttel és más-más előzenekarokkal, június 11-én és 13-án.”

Budapesten június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesz a Metallica vendége.

A budapesti koncertre a jegyértékesítés a kétnapos belépőkkel indul, az egynapos jegyek árusításának kezdete későbbre várható. A kétnapos jegy vásárlási lehetősége elsőként a Metallica Legacy rajongói klub tagjai számára lesz elérhető május 27-én, 9 órától, majd a Fifth Member feliratkozói 11 órától csatlakozhatnak az elővásárláshoz. A regisztrált Live Nation-tagok részére az elővétel május 29-én, 10 órakor indul, míg a nagyközönség részére a kétnapos jegyek május 30-án, 10 órától lesznek elérhetők.

A Metallica M72 elnevezésű világ körüli turnéja 2023 áprilisában, Amszterdamban indult, azóta a banda már több mint négymillió rajongó előtt játszott. A 2026-os turné során a legendás zenekar Budapest mellett csupán Frankfurtban, Dublinban és Londonban ad kétestés koncertet, azonban egy-egy este erejéig Athénban, Bukarestben, Chorzówban, Zürichben, Berlinben, Bolognában, Glasgow-ban és Cardiffban is fellépnek.

Mint ahogy mindig, most is minden eladott jegy árának egy részét a zenekar az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. A 2017-ben alapított All Within My Hands azzal a céllal jött létre, hogy a Metallicát az évek során támogató közösségeknek valamit vissza tudjon adni. Az alapítás óta több mint 20 millió dollárt gyűjtött össze: 11,4 millió dolláros támogatást nyújtott karrier- és műszaki oktatási programokra (beleértve az innovatív Metallica Scholars Initiative-et, amely immár hetedik éve működik), több mint 7,4 millió dollárt az élelmezési bizonytalanság elleni küzdelemre, valamint több mint 4,7 millió dollárt fordított katasztrófaelhárításra.