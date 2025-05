Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját. Azóta csak bővítettek az elérhető lehetőségeken, a legérdekesebb modell, a Smart Patrol tudásának kihasználásához speciális képzés szükséges még a legtapasztaltabb rendőröknek is.","shortLead":"Már három éve is a világ legfejlettebb rendőrségi SUV-jaként jellemezték dubaji rendfenntartók Ghiath járőrautóját...","id":"20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0045f284-d65e-4a1b-8da3-6b671d252e43.jpg","index":0,"item":"00cf0dbc-eb06-42f3-b30b-45f1b0213267","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_w-motors-ghiath-smart-patrol-suv-dubaji-rendorauto-mesterseges-intelligencia-gitex-europe-2025","timestamp":"2025. május. 22. 15:34","title":"Lesznek, akiknek ijesztő lesz, hogy mit tud az új rendőrautó – és van, ahol már járja is az utakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","shortLead":"A Mandiner kezdte ki az ország egyik legismertebb humoristáját.","id":"20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e393dc6-3f42-460d-b6bc-12de81233802.jpg","index":0,"item":"05deeded-6f4e-4639-8fe7-dde53d1da2dc","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_pottyondy-edina-bodocs-tibor-propaganda-mandiner-harcosok-klubja-menczer-tamas","timestamp":"2025. május. 23. 10:05","title":"Pottyondy védelmébe vette Bödőcsöt: Ő nem Menczer Tamás és nem VV Segal, hanem valaki, aki mögött teljesítmény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","shortLead":"A hatóságok közlése szerint több halálos áldozata is van a balesetnek.","id":"20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9b1ab1-0469-4239-b050-bf5df262ca04.jpg","index":0,"item":"8db66573-ec57-4dce-94c8-57676625d4c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_repulobaleset-san-diego-cessna","timestamp":"2025. május. 22. 20:24","title":"Lakóházakra zuhant egy kisrepülő San Diegóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet láttunk a sokáig fogva tartott iráni rendezőtől és megnéztük az 1920-as évek Brokeback Mountainjét is Paul Mescal és Josh O’Connor főszereplésével. Itt a helyszíni podcast tudósításunk utolsó előtti része.","shortLead":"A második hét közepén elkezd kiürülni Cannes, hiába van még hátra a versenyprogram harmada. Fődíj-esélyes filmet...","id":"20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67aa9cf7-1693-4c5d-9388-72f80859a5eb.jpg","index":0,"item":"db368715-8f15-452b-8951-6fa1e43f2993","keywords":null,"link":"/kultura/20250522_cannes-filmfesztival-halle-berry","timestamp":"2025. május. 22. 18:45","title":"Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer Halle Berryvel mozizunk együtt Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","shortLead":"Többek között Szon Hungmin, a Tottenham csapatkapitánya is érem nélkül ünnepelte a sikert.","id":"20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ec5c095-1c44-452d-a3b6-b2b427257992.jpg","index":0,"item":"8449b5fa-06b2-4e9c-8379-614a75661259","keywords":null,"link":"/sport/20250522_uefa-erem-europa-liga-tottenham-hotspur-manchester-united","timestamp":"2025. május. 22. 12:11","title":"Kínos helyzetbe került az UEFA, nem jutott minden Tottenham-játékosnak érem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","shortLead":"Az egykori világbajnok nem csak Orbán Viktorral tárgyalt.","id":"20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddf780b-c7ed-49d7-9bc4-9d5898ba2423.jpg","index":0,"item":"fa410175-a119-4406-887a-2d12411217b3","keywords":null,"link":"/sport/20250522_okolvivas-boksz-evander-holyfield-bvsc-egyuttmukodes","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Kiderült, miért jött többször is Budapestre Evander Holyfield veterán bokszlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya fejlesztőjét és üzemeltetőjét Palkovics László volt miniszter. Bár ez végre egy csúcstechnológiás projekt, az Orbán-rendszer jegyeit így is magán viseli.","shortLead":"Egy újabb, a kormány által is támogatott vagyonkezelő alapítványba viszi kedvencét, a zalai autós tesztpálya...","id":"20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634.jpg","index":0,"item":"f5fd838c-c6b6-4608-9944-fc486781ffac","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-autoipari-tesztpalya-palkovics-zalazone-szaporodnak","timestamp":"2025. május. 23. 11:42","title":"Új alapítvány jön, de Palkovics marad: menti milliárdos mínuszokat termelő zalai csodaprojektjét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff7117a-d3da-4f60-b2dd-05fed1704148","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két ijesztő videó készült zebránál szabálytalankodó autósokról.","shortLead":"Két ijesztő videó készült zebránál szabálytalankodó autósokról.","id":"20250523_mit-muvelt-egy-amokfuto-Dunaharasztiban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ff7117a-d3da-4f60-b2dd-05fed1704148.jpg","index":0,"item":"dee2a001-3bb5-475d-b6e0-fbf6ce8eb5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250523_mit-muvelt-egy-amokfuto-Dunaharasztiban-video","timestamp":"2025. május. 23. 12:47","title":"Még a mercis terepjárós is lefagyott attól, mit művel egy ámokfutó Dunaharasztiban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]