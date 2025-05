Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom – derül ki a K&h csütörtökön közzétett adatokból. A különböző alternatívák közül a K&H-nál is az Apple Pay-fizetés a leggyakoribb.","shortLead":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom...","id":"20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29.jpg","index":0,"item":"23f57998-3d57-4933-a62f-b14ad87b4961","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 22:03","title":"Kiadták a magyar adatokat arról, hányan fizetnek bankkártya nélkül bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról is beszélt, hogy hamarosan még több hasonló érkezik.","shortLead":"A Spotify ezúttal a podcastok hallgatását szeretné megkönnyíteni. A vállalat most bejelentett újdonságai mellett arról...","id":"20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9da271b4-c5bf-402c-b6db-9eb5cc857699.jpg","index":0,"item":"5c71f75a-40fc-449a-9103-50cd14460a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_spotify-podcastok-hallgatasa-reagalas-hozzaszolas-ajanlas-kovetett-podcastok","timestamp":"2025. május. 29. 09:03","title":"Nézzen rá a Spotifyra, már önnél is megjelenhettek az új funkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el a szövetségi beszámolókat. Az elnök és több munkatársa szerint az alaptalan vádaskodások célja a vezetés ellehetetlenítése. ","shortLead":"Az atlétikai szövetség elnökségének négy tagja arra szólította fel a tagságot, hogy az eseményen ne fogadják el...","id":"20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b656f1-8135-41d0-a094-cd36de0e7448.jpg","index":0,"item":"fd045e48-0fe7-42d0-b8eb-1aab03b2936f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_magyar-atletikai-szovetseg-gyulai-miklos-elnokseg-beszamolok-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 12:14","title":"Viharos közgyűlés előtt áll az atlétikai szövetség, puccsról beszél az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A BMW i4 M60 xDrive bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","id":"20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94c2e4da-ade6-435e-ab7a-154b872d5e67.jpg","index":0,"item":"a94dd8bc-c9db-4096-b9cb-3dbfb4b3d258","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_a-bmw-600-loero-fole-tolta-az-i4-villanyauto-teljesitmenyet","timestamp":"2025. május. 30. 06:41","title":"A BMW 600 lóerő fölé tolta az i4 villanyautó teljesítményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni.","shortLead":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és...","id":"20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c.jpg","index":0,"item":"381dd213-d249-4d84-9572-4c057eb57fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 21:28","title":"Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot, amit az óriásplakáton láttál, ha még emlékszel rá. Rendben lesz minden. Vélemény.","shortLead":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot...","id":"20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80.jpg","index":0,"item":"d061ea52-fe01-4c65-8cc3-737b07ac00d6","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","timestamp":"2025. május. 29. 08:30","title":"Para-Kovács együttérez Orbánnal: Hát persze hogy félsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való kitettségnek tudható be – derül ki a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) friss jelentéséből.","shortLead":"A gyorsan terjedő, bár általában megelőzhető melanóma az esetek több mint 80 százalékában az UV-sugárzásnak való...","id":"20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9.jpg","index":0,"item":"a56c1b64-4852-4892-b411-ad9af70e32c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_who-iarc-jelentes-melanoma-uv-sugarzas-kutatas","timestamp":"2025. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló adatokat közölt a WHO – erre nagyon figyeljen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]