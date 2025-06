Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"291e8afa-958d-412f-a17e-2cfc07b6fc48","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A volt külügyminiszter arról is beszélt egy interjúban, hogy nem számít fia bocsánatkérésére.","shortLead":"A volt külügyminiszter arról is beszélt egy interjúban, hogy nem számít fia bocsánatkérésére.","id":"20250604_jeszenszky-geza-kalapacs-tamadas-koponyamutet-jeszenszky-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/291e8afa-958d-412f-a17e-2cfc07b6fc48.jpg","index":0,"item":"74dbe705-b9ac-4866-98bc-989328f8e201","keywords":null,"link":"/elet/20250604_jeszenszky-geza-kalapacs-tamadas-koponyamutet-jeszenszky-zsolt","timestamp":"2025. június. 04. 18:55","title":"Ki kellett műteni egy darabot Jeszenszky Géza koponyájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli celebtől. Ahogy megírtuk, Jeszenszky Géza fia az apjára kalapáccsal támadó férfi tettét azzal magyarázta, hogy a volt külügyminiszter évek óta a sátánt szolgálja.","shortLead":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli...","id":"20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441.jpg","index":0,"item":"63e2a832-2eac-4b9f-8feb-e9648d20d306","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","timestamp":"2025. június. 03. 13:25","title":"Fekete-Győr üzent Jeszenszky Zsoltnak: \"Egy ország nézi döbbenten, mit tett veled ez a rendszer\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df81b1a-fb5f-4199-8178-ca479cca78aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy létező reptér bővítése sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne az új teherreptér kialakítására, mint egy zöldmezős beruházás. Szóba jöhet Debrecen, Kecskemét vagy akár az orosz turisták által korábban frekventált sármelléki reptér.","shortLead":"Egy létező reptér bővítése sokkal olcsóbb és gyorsabb megoldás lenne az új teherreptér kialakítására, mint...","id":"20250605_Uj-magyar-repter-az-orosz-turistak-helyen-jo-helyuk-lenne-a-kinai-kutyuknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6df81b1a-fb5f-4199-8178-ca479cca78aa.jpg","index":0,"item":"7cd415e9-abd3-4019-9351-c5d6f2ff54cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_Uj-magyar-repter-az-orosz-turistak-helyen-jo-helyuk-lenne-a-kinai-kutyuknek","timestamp":"2025. június. 05. 08:57","title":"Új magyar reptér: az orosz turisták helyén jó helyük lenne a kínai kütyüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal használhatnak fel saját fejlődésükre.","shortLead":"A SalusMo, a PlantIT, a Lapot kérünk és az 5Napközi egyenként 1-1 millió forintot kapnak, amelyet oktatási céllal...","id":"20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8.jpg","index":0,"item":"c11e0902-5e88-42f6-b36a-3720a28bb844","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_raiffeisen-bank-tamogatas-vallalkozas-capak-kozott-uzlet","timestamp":"2025. június. 03. 15:25","title":"Induló vállalkozásokat segít a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szülőket krétarajzok miatt büntették meg.","shortLead":"A szülőket krétarajzok miatt büntették meg.","id":"20250603_sopron-ovodabezaras-tiltakozas-buntetes-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"fa6ef022-bd66-47c7-8e75-444baa48fa91","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_sopron-ovodabezaras-tiltakozas-buntetes-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. június. 03. 19:45","title":"Magyar Péter befizette a pénzbírságot, amelyet a soproni óvodabezárások ellen tiltakozó anyákra róttak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump hadüzenete a tudománynak Amerika gazdasági és katonai versenyképességét veszélyezteti – vezeti le a The Washington Postban Max Boot történész-publicista. Lengyelország önmaga ellen folytat háborút, és ismét nevetség tárgya lett, amikor egy botrányoktól övezett jobboldali szélsőségest választott elnöknek – írja Slawomir Sierakowski a Project Syndicate-en. Putyint meg kell ijeszteni, csak az vezet el az igazságos békéhez – állítja Richard Kemp katonai szekértő a The Daily Telegraphban. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump hadüzenete a tudománynak Amerika gazdasági és katonai versenyképességét veszélyezteti – vezeti le a The...","id":"20250604_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"87a5e175-7133-404a-9485-24303154d850","keywords":null,"link":"/360/20250604_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 04. 10:52","title":"„Egy szuperhatalom öngyilkosságának tanúi vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","shortLead":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","id":"20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0.jpg","index":0,"item":"37729757-5efb-43f7-acec-cb0132e8ea52","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","timestamp":"2025. június. 05. 12:02","title":"Hogyan lett Magyarországból fesztiválország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]