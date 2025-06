Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","shortLead":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","id":"20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93.jpg","index":0,"item":"fa6b43c9-d1c5-4c4d-8dee-ffd29e26d3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","timestamp":"2025. június. 05. 15:46","title":"Színtiszta vandalizmus: egy salgótarjáni pár láncfűrésszel és bozótvágóval tett tönkre egy játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","shortLead":"A boszniai szerbek vezetője szerdán jelentette be, hogy Magyarországra utazik Orbánnal tárgyalni.","id":"20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92c9e93e-df92-4d51-818d-16599daff88d.jpg","index":0,"item":"ccd73e01-3bd1-45e8-bfdc-744de0b5a9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_bosznia-dodik-budapest-latogatas-orban","timestamp":"2025. június. 05. 14:05","title":"A Boszniában körözött Dodik megérkezett Budapestre, és már készült is róla pár közös fotó Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába sietett édesanyjával a felesége segítségére, a nő a kórházban elhunyt. ","shortLead":"Hiába sietett édesanyjával a felesége segítségére, a nő a kórházban elhunyt. ","id":"20250606_tiktok-elo-kihivas-halalos-aldozat-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"17940e88-3619-4da1-b16a-9b6d4c4f7341","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_tiktok-elo-kihivas-halalos-aldozat-csalad","timestamp":"2025. június. 06. 11:57","title":"„Amit én láttam, azt senkinek nem kívánom” – megszólalt a férje a nőnek, aki TikTok-élőben gyújtotta fel magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális eszközök jövőbeni fejlődését segítheti.","shortLead":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális...","id":"20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc.jpg","index":0,"item":"c30dda45-76a9-408d-a0d8-ed3f79db0616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","timestamp":"2025. június. 05. 18:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb hegedűjét, egy hajszál mögé is el lehetne dugni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fade42c-5283-41df-8389-806481a9c521","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kemenesmihályfai óvodában történtek miatt büntetőeljárás indult.","shortLead":"A kemenesmihályfai óvodában történtek miatt büntetőeljárás indult.","id":"20250605_kemenesmihalyfa-ovoda-gyereket-kizavartak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fade42c-5283-41df-8389-806481a9c521.jpg","index":0,"item":"35d512d6-dbb4-40e5-9c35-8de150b4ca6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_kemenesmihalyfa-ovoda-gyereket-kizavartak","timestamp":"2025. június. 05. 20:29","title":"Felügyelet nélkül, félmeztelenül kizavarták a gyereket az óvoda folyosójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként” befagyasztanák a gyógyszerpiaci szereplők ","shortLead":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként”...","id":"20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"961d5597-c205-4b95-992e-ef6fa2d475c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 06. 08:54","title":"A fájdalomcsillapítóktól a körömlakkon át a végbélkenőcsig – kiszivárgott Nagy Márton árbefagyasztós gyógyszerlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b64d20a-8313-443b-adf4-bcea1badff76.jpg","index":0,"item":"52f4572f-bf1a-4679-9feb-78af79310032","keywords":null,"link":"/kkv/20250605_Marabu-Feknyuz-Milliardos-szinvonal-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. június. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Milliárdos színvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni, az kétszeresen is veszít: kidob egy csomó pénzt az ablakon, és az állapota sem javul. Érdemes egy görbe este után fájdalomcsillapítót bevenni? Mire találták ki valójában a májvédő szereket? Mi az a diszulfirám-szerű hatás, amitől megtapasztalhatjuk a poklot?","shortLead":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni...","id":"20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4998072d-7147-4d7e-b22c-abe0cbef54b8","keywords":null,"link":"/360/20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","timestamp":"2025. június. 04. 20:00","title":"Van egy rossz hírünk: a májvédő és másnaposságűző csodaszerek semmit nem érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]