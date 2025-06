Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: igazi kuruc.infós tempó és budapestiek a szakadéknál.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben...","id":"20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"4f5ecb62-b2e0-4fbf-8c05-1bc5149816d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","timestamp":"2025. június. 08. 06:00","title":"Mindenki fogja be, semmi sem jár │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió lesz. Az új struktúrát az unió állampolgárai fogják irányítani és kizárólag az európai jogszabályok hatálya alá tartozik majd. A működtetéséhez a vállalat új európai szervezetet hoz létre németországi székhellyel. A projekt Brandenburgban valósul meg, 7,8 milliárd eurós beruházással.","shortLead":"Még idén elindul az Amazon Web Services (AWS) European Sovereign Cloud, ami egy teljesen független európai felhőrégió...","id":"20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b425feb4-909a-46c8-b3a5-91d9e2fb6ae1.jpg","index":0,"item":"ac55a4b2-d8cd-4bb5-bac6-231dba375afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_aws-european-sovereign-cloud-europai-felho-indulas-brandenburg","timestamp":"2025. június. 07. 10:03","title":"Ez a szuverenitás: 2025 végére saját felhőt kap Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt helyről jött a segítség(?).","shortLead":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt...","id":"20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc.jpg","index":0,"item":"5ef74264-24e0-4523-9592-612a44ed1216","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 16:31","title":"Orbán Viktor és Menczer Tamás is fontosnak érezte, hogy bevédje Böde Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni Magyarországon – röviden így foglalható össze Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter önfényező beszéde, amit elvileg kutatási adatokkal is altámasztott. Hogy milyenekkel, na, azt nem tudjuk.","shortLead":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni...","id":"20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87.jpg","index":0,"item":"c317204f-2e45-4e92-9895-5f825c41ad26","keywords":null,"link":"/360/20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","timestamp":"2025. június. 07. 10:30","title":"Hankó miniszter szerint csudajó fiatalnak lenni ma Magyarországon. De tényleg az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy Vita lehetséges kimenetelei. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Dodik Budapesten, az ukránok kisebbek és gyengébbek, de keményen oda tudnak vágni, hadban álló britek, illetve a Nagy...","id":"20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba.jpg","index":0,"item":"89fc110d-65a6-4141-9d25-2bb8495d9a62","keywords":null,"link":"/360/20250607_A-Trump-Musk-vita-csupan-izelito-a-jovobeli-katasztrofakbol","timestamp":"2025. június. 07. 09:59","title":"A Trump-Musk-vita csupán ízelítő a jövőbeli katasztrófákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","shortLead":"Már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.","id":"20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395.jpg","index":0,"item":"f4329f9b-1afd-4d3c-ad23-c10227d29448","keywords":null,"link":"/zhvg/20250607_Vasarnap-extrem-eros-lesz-az-UV-B-sugarzas-az-egesz-orszagban","timestamp":"2025. június. 07. 20:33","title":"Vasárnap extrém erős lesz az UV-B sugárzás az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek jótékony hatását, mint azt sejtjük. De hogyan formálja a lelkünket és egészségünket a rendszeres elcsendesedés és elmélkedés? Van-e helyes testtartás és ülőpozíció eközben? Meditációnak számít-e az ima? És mi köze a meditációnak a kávézáshoz vagy a fogmosáshoz?","shortLead":"Sokkal könnyebb elkezdeni meditálni, mint gondolnánk, és valószínűleg életünk sokkal több területén érezhetjük ennek...","id":"20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542.jpg","index":0,"item":"0cf00d52-e47f-44fd-be81-3f37bb2f705f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250608_Ezzel-az-eszkozzel-meg-a-zombigorgetesrol-is-leszokhatunk","timestamp":"2025. június. 08. 18:40","title":"Ezzel az eszközzel még a zombigörgetésről is leszokhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7410ea53-9ca3-487a-8386-0813f23eec60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott ismét a helyzetkihasználásban maradt el a riválisától a svédektől pénteken elszenvedett 2-0-s vereség alkalmával.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott ismét a helyzetkihasználásban maradt el...","id":"20250607_Rossi-A-helyzetkihasznalassal-volt-a-gond-mas-problemank-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7410ea53-9ca3-487a-8386-0813f23eec60.jpg","index":0,"item":"79f9750d-dc35-4797-8054-582fcc437db3","keywords":null,"link":"/sport/20250607_Rossi-A-helyzetkihasznalassal-volt-a-gond-mas-problemank-nincs","timestamp":"2025. június. 07. 08:29","title":"Rossi: A helyzetkihasználással volt a gond, más problémánk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]