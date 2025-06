Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Vége a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési körének, az előrejelzések szerint a magyar gazdasági növekedés idén mindössze egy százalék körül lehet. A kormány egyelőre fegyelmezettnek tűnik költségvetési téren, de parlamenti választás lesz.","shortLead":"Vége a nagy nemzetközi hitelminősítők tavaszi értékelési körének, az előrejelzések szerint a magyar gazdasági növekedés...","id":"20250609_fitch-moodys-sp-hitelminositok-repulorajt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"72825e63-07ea-4e4c-a806-04119351e529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_fitch-moodys-sp-hitelminositok-repulorajt-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 06:10","title":"Mindhárom nagy hitelminősítő csúnyán lepontozta a magyar repülőrajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna többséget szerezni a testületben.","shortLead":"Kennedy a döntését többek között azzal indokolta, hogy ha nem váltja le a tagokat, Trump csak 2028-ra tudott volna...","id":"20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"681399c0-ecca-4868-8bed-d27c44c04246","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_RFK-Jr-kirugta-az-Egyesult-Allamok-teljes-oltasi-tanacsado-testuletet-Donald-Trump","timestamp":"2025. június. 10. 05:36","title":"Trump oltástagadó egészségügyi minisztere kirúgta az oltási ajánlásokért felelős teljes tanácsadó testületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit az Agyarország című számuk felvezetőjeként mondott el a bajai koncertjükön.","shortLead":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit...","id":"20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"333ea745-45f5-482c-a3a7-a9c066f4d721","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","timestamp":"2025. június. 10. 11:46","title":"„Az embereket összehozni akarjuk egymással, nem pedig szétválasztani” – a Tankcsapda is üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési rétegeit. Máris megvan a válasz több olyan kérdésre, amely eddig komoly vita tárgyát képezte, de az igazi felfedezések csak most várhatók.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával kutatják a Biblia szerzőségét Izraelben, az Ószövetség szövegeinek szerzőit és keletkezési...","id":"20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff57abb6-49f1-4f0f-8093-3df72769414d.jpg","index":0,"item":"e2dd4ee0-4b54-475c-8792-b4d32b568fa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_biblia-szerzoi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 10. 06:03","title":"Újra kell írni a történelmet: már csak egy lépés kell, hogy kiderüljön, kik írták a Bibliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","shortLead":"A nagyobb baj az volt, hogy az alsója is lecsúszott a nadrággal együtt.","id":"20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be47432-0f12-492c-b715-42cbd91ebb74.jpg","index":0,"item":"2f479a6d-e7ff-4302-abc4-0ad26c157845","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Del-Korea-szexualis-zaklatas-reality-trefa","timestamp":"2025. június. 10. 11:49","title":"Megbírságoltak egy dél-koreai nőt, mert lerántotta kollégája nadrágját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","shortLead":"Mindez megfelel az európai előírásoknak, állítja a MÁV. ","id":"20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6210dd-4688-401a-86e4-3907059af4cd.jpg","index":0,"item":"700aa2eb-7e1f-4b29-8693-8745912c4172","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_mav-szekesfehervari-vonal-vonatszam-vonatinfo","timestamp":"2025. június. 10. 17:25","title":"A székesfehérvári vonalon történtek miatt egyes járatok vonatszámot váltottak, így nem látszódtak a vonatinformációs rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Zalán János a társulat tiltakozása ellenére vette át a színház igazgatását, ezután harmincan távoztak az intézményből.","shortLead":"Zalán János a társulat tiltakozása ellenére vette át a színház igazgatását, ezután harmincan távoztak az intézményből.","id":"20250610_Kolibri-szinhaz-felmondott-dolgozok-Kurazsi-dij-Szinhazi-Kritikusok-Cehe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"2e7dbeba-0a5f-4e0b-b9b9-a28a353e585c","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Kolibri-szinhaz-felmondott-dolgozok-Kurazsi-dij-Szinhazi-Kritikusok-Cehe","timestamp":"2025. június. 10. 11:17","title":"Kurázsi díjat kaptak a Kolibri volt munkatársai, akik az új igazgató kinevezése miatt mondtak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","shortLead":"A Skoda Enyaq RS Race több mint három mázsával könnyebb az alapokat adó normál Enyaq RS-nél.","id":"20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3949f35e-45e5-4eaf-8cb5-67a0a0ac41cc.jpg","index":0,"item":"28b30cd8-640f-407d-b57f-150e074c18a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250610_46-masodperc-alatt-katapultal-0-rol-100-ra-skoda-enyaq-rs-race","timestamp":"2025. június. 10. 07:21","title":"4,6 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra a Skoda újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]