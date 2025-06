Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c6bd697-9ac4-4659-8a3d-b417a01e0bd0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Halms Hungary Debrecen után Miskolcon is gyárat építene, ennek ágyazna meg egy friss tervezettel a kormány.","shortLead":"A Halms Hungary Debrecen után Miskolcon is gyárat építene, ennek ágyazna meg egy friss tervezettel a kormány.","id":"20250611_Ujabb-kinai-autoipari-beruhazast-tenne-kiemelt-jelentoseguve-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6bd697-9ac4-4659-8a3d-b417a01e0bd0.jpg","index":0,"item":"b3721747-157d-4aaa-8fcb-215d3edc202e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Ujabb-kinai-autoipari-beruhazast-tenne-kiemelt-jelentoseguve-a-kormany","timestamp":"2025. június. 11. 11:17","title":"Újabb kínai autóipari beruházást tenne kiemelt jelentőségűvé a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","shortLead":"A francia elnök pár hónapon belül eredményt remél.","id":"20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faecd1a-f4a3-4a3b-8658-9f37531cf6f2.jpg","index":0,"item":"374ddacf-4a74-44a3-ba17-513dc9c456db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_franciaorszag-emmanuel-macron-kozossegi-media-tiltas","timestamp":"2025. június. 11. 11:31","title":"Macron kitiltaná a közösségi oldalakról a 15 év alatti gyerekeket az egész EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa a Nap eldugott részét – a déli pólusát.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondája a Vénusz segítségével került olyan helyzetbe, hogy megpillanthassa...","id":"20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0688c7fc-535c-488c-b818-a5e1d0ce92e2.jpg","index":0,"item":"9b383550-ece9-4065-8b90-665127a863aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_nap-deli-polus-europai-urugynokseg-solar-orbiter","timestamp":"2025. június. 12. 13:03","title":"Sikerült lefotózni a Nap soha nem látott részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0874d883-f4da-4588-8364-3ae85341644b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid biturbó V8-as hajtású BMW XM gyengébb változata kikopott a kínálatból.","shortLead":"A plugin hibrid biturbó V8-as hajtású BMW XM gyengébb változata kikopott a kínálatból.","id":"20250612_mar-csak-az-erosebb-748-lovas-v8-cal-kaphato-a-bmw-xm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0874d883-f4da-4588-8364-3ae85341644b.jpg","index":0,"item":"59ec01e7-c407-451f-81a8-86b28a434f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_mar-csak-az-erosebb-748-lovas-v8-cal-kaphato-a-bmw-xm","timestamp":"2025. június. 12. 08:41","title":"Már csak az erősebb, 748 lovas V8-cal kapható a hegyomlásnyi BMW XM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","shortLead":"Az egyik olimpiai aranyéremhez segítette Szilágyi Áront. ","id":"20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"18a8b71d-ea62-4432-a47a-ba43f2232630","keywords":null,"link":"/elet/20250611_penge-podcast-mentalis-gyakorlat-fokusz-osszpontositas-szilagyi-aron","timestamp":"2025. június. 11. 09:16","title":"Íme két pofonegyszerű módszer, hogy visszanyerjük az irányítást a figyelmünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk – Farkas Zoltán ajánlja az e heti HVG-t. ","shortLead":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk –...","id":"20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26.jpg","index":0,"item":"324f1658-3102-4ba5-9d6c-9e3a87e96dc0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. június. 12. 08:00","title":"„Béke van még, de végletesen alá van aknázva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]