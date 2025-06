Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","shortLead":"Úgy tűnik azonban, hogy sok szállodában már jól ismerik az asszonyt.","id":"20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2c32a1-dfc1-465a-b3c3-40da2f36d894.jpg","index":0,"item":"d9e54cb7-4cc9-4a09-81ab-998e8ebf0661","keywords":null,"link":"/elet/20250610_brit-nyugdijas-korfu-angol-etel","timestamp":"2025. június. 10. 16:16","title":"Rémálom volt a brit nyugdíjasnak a korfui nyaralás, mert nem kapott angol ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6801f486-286d-4573-9f55-4a9b4a762ea9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gibraltári repülőtéren pedig kettős határellenőrzést vezetnek be.","shortLead":"A gibraltári repülőtéren pedig kettős határellenőrzést vezetnek be.","id":"20250611_gibraltar-spanyolorszag-hatarellenorzes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6801f486-286d-4573-9f55-4a9b4a762ea9.jpg","index":0,"item":"554b32ea-7ab3-4f2d-9501-5a7b0ac47e68","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_gibraltar-spanyolorszag-hatarellenorzes-megszunik","timestamp":"2025. június. 11. 21:07","title":"Véget ért a Brexit óta tartó vita: megszűnik a határellenőrzés Gibraltár és Spanyolország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","shortLead":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","id":"20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03.jpg","index":0,"item":"1dd5f453-95f8-4cd8-adb9-3b1344562b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","timestamp":"2025. június. 10. 15:12","title":"32 óra alatt ötször szállt le a repülőjárat, mégsem ért célba az utasaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal készült.","shortLead":"Aki az elmúlt napokban vonattal akart lejutni a Balatonra, az jobban tette, hogy ha élelemmel és sok folyadékkal...","id":"20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae96d5df-17bd-4c17-9f38-aaadec0d89b1.jpg","index":0,"item":"ca1041cb-dcbd-4a41-9867-7e0488ff666a","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_vasut-mav-szekesfehervar-keses-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:45","title":"Kedden is késésekkel kell számolni az utasoknak a balatoni vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által automatizált töltőfedél. Kipróbáltuk a az első magyar gyártású BMW-t, a bajor gyártónál új fejezetet nyitó Neue Klasse iX3-at.","shortLead":"Vadonatúj dizájn, panorámavetítős műszerfal, akár 900 kilométeres hatótáv, brutális töltési sebesség és AI által...","id":"20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8178ea5b-8253-4520-8086-d1e098ab8750.jpg","index":0,"item":"d555db90-12c4-4459-99dc-1d87e6d3855f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_exkluziv-menetproba-debreceni-bmw-ix3-neue-klasse-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 11. 10:00","title":"Exkluzív: titokban vezettük a forradalmat indító első debreceni BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]