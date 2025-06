Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is, amellyel a Városliget emblematikus helyeit fedezhetik fel a gyerekek.","shortLead":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is...","id":"20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78.jpg","index":0,"item":"c2c01d6f-66ab-46d4-9a16-203e71109afa","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","timestamp":"2025. június. 12. 12:13","title":"KRESZ-sulival, gyerekszínházzal és szabadtéri Zene Háza-színpaddal indul a ligeti nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","shortLead":"A plug-in hibrid hajtásláncú BYD Sealion 8 kevesebb mint 5 másodperc alatt pattan fel 0-ról 100 km/h-ra.","id":"20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4692a7a3-1572-49ff-993d-09607fe6a35a.jpg","index":0,"item":"721566a0-b717-4c67-9bfa-929f8da6b1f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_itt-a-legujabb-7-uleses-hatalmas-byd-sealion-8","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Itt a legújabb 7 üléses hatalmas BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Befutott a Windows 10 és 11 rendszerek e havi javítócsomagja, fedélzetén 66 hiba javításával. Ezek között több olyan is van, ami veszélyezteti a felhasználók adatait, így érdemes azonnal telepíteni.","shortLead":"Befutott a Windows 10 és 11 rendszerek e havi javítócsomagja, fedélzetén 66 hiba javításával. Ezek között több olyan is...","id":"20250612_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-resek-hibajavitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"72741188-2a37-4fd7-a07b-69615c7b4645","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_microsoft-windows-10-11-biztonsagi-resek-hibajavitas-frissites","timestamp":"2025. június. 12. 14:03","title":"66 hiba veszélyezteti az adatait, így tud megszabadulni tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","shortLead":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","id":"20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"c18bacba-2e01-4206-9396-bfbf5ac22e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:11","title":"Ismét megtiltotta a rendőrség a Pride napjára szervezett szivárványos tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","shortLead":"A megfélemlítés törvény nélkül is működik: üldözési mánia jelei észlelhetők a gazdasági szereplőknél. ","id":"20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5344abe8-9202-4305-91c3-78843b62c52b.jpg","index":0,"item":"14941552-78f4-4e2e-a90b-83d63b2e177f","keywords":null,"link":"/360/20250612_hvg-ellehetetlenitesi-torveny-fidesz-reklampiac-magyar-reklamszovetseg","timestamp":"2025. június. 12. 06:40","title":"A reklámpiacon is szőnyegbombázással érne fel az „átláthatósági” törvénytervezet elfogadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek. A tanúsítványkereskedelmen keresztül egyre több és komplexebb energetikai felújítási munkát csináltathatnak meg a háztartások, akár számukra ingyen.","shortLead":"A lakosságot kedvezően érinti, hogy szigorodtak az energiacégek EKR-kötelezettségei, és bővültek a lehetőségek...","id":"20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cdaa087-a84a-4650-902b-5614e870b0a9.jpg","index":0,"item":"ca3d4847-1252-4c39-80f9-65f8bb63ea8f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_lakasfelujitas-energiahatekonysag-tamogatas","timestamp":"2025. június. 13. 10:17","title":"Nyílt a pénzcsap, még több támogatást lehet szerezni lakásfelújításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"771 millió forint bevételre 680 millió forint nyereséget ért el a cége, az eredménytartalékot is igénybe véve 780 millió forint osztalékot vesz ki.","shortLead":"771 millió forint bevételre 680 millió forint nyereséget ért el a cége, az eredménytartalékot is igénybe véve 780...","id":"20250613_Azahriah-nagyot-kaszalt-a-tavalyi-ev-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf137868-ce17-4c72-8027-3726107753c3.jpg","index":0,"item":"f8fda660-129c-4336-bdbb-3c1f2184b8ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Azahriah-nagyot-kaszalt-a-tavalyi-ev-utan","timestamp":"2025. június. 13. 14:30","title":"Azahriah nagyot kaszált a tavalyi év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]