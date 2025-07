Koncz Gábor: A színpadon szeretnék meghalni

Koncz Gáborral beszélgetett a Blikk, az apropót az adta, hogy a színművész ma ünnepli a 87. születésnapját.

Nem tulajdonítok különösebb jelentőséget a születésnapomnak vagy a névnapomnak, hiszen mindenki megszületik valamikor, és mindenkinek van neve. Mégis, ilyenkor reggeltől estig csörög a telefonom, ami jóleső érzéssel tölt el. Ami viszont igazán fontos, hogy mit hagy maga után az ember. Én igyekeztem nyomot hagyni a világban, és az idén megkapott Kossuth-nagydíj feltette a koronát az eddigi munkámra. Ennél többet már nem is kívánhatok. Azt hiszem, most már nyugodtan meg is halhatnék, mert elégedett vagyok azzal, amit elértem, és amit hátrahagyhatok az utókornak