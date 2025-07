Sorozat készül Pogány Indulóról, az őrülten sikeres, fiatal magyar rapperről

A karakteres hangjáról és meghatározó szövegeiről ismert rapper története három évvel ezelőtt kezdődött, azóta pedig a magyar zenei élet megkerülhetetlen alakjává vált. A forgatás az első budapesti önálló fellépéseitől a legnagyobb színpadokig, telt házas arénakoncertekig kíséri a történetét, mélyebb betekintést engedve Marci személyes életébe és általa a generációja kihívásaiba is – áll az HBO közleményében.

A négyrészes sorozat egy felnövéstörténet, karrierút és korlenyomat is egyben, amit Tóth Olivér Márk Hégető Honorka-díjas újságíró rendez, az HBO és a The Speak Easy Project támogatásával. A Pogány Induló – Vajon mit mondana anya? sorozat még idén látható lesz az HBO Maxon.

Pogány Induló – Vajon mit mondana anya | Előzetes | HBO Max Három év, négy rész, egy egész generáció története. Az HBO Original Pogány Induló – Vajon mit mondana anya dokusorozat idén az #HBOMax -on. #PoganyIndulo

„Az elmúlt három évben nagyon sok minden történt velem és körülöttem, szinte fel se fogom. Az, hogy most ezt visszanézem, látom, hogy miben voltam a kezdeteknél, és mi minden változott,

nagyon furcsa érzés, és nem fogok hazudni, elég megterhelő is.

Nem gondoltam volna, hogy valaha sorozat készül majd rólam, de az elmúlt időszakban sok olyan dolog volt, amire nem számítottam, és remélem, hogy ez még csak a kezdet. Nagyon várom, hogy mások is lássák a felvételeket, de persze izgulok is, hogy milyen lesz a fogadtatás. Egy biztos, szerintem ez a sorozat sok szempontból tanulságos lesz másoknak is. Nekem egyértelműen az” – mondta Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló.

Tóth Olivér Márkot az egyik korai Pogány Induló-klipet látva kezdte érdekelni az a fiatal raszta srác, akinek olyan a hangja, mint egy 50-es láncdohányosnak, és olyan rímei vannak, amilyeneket a kortársaitól nem igazán lehet hallani.

„Rögtön nagyon tisztán éreztem, hogy lesz belőle valaki, ezért azt szerettem volna, hogy még azelőtt elkezdjek forgatni vele, hogy már tényleg befutott zenész lesz. Szerencsére Szombath Máté operatőr barátom is támogatott ebben, így amikor megkerestük Marcit és menedzserét, Zomblaze-t, az első kapcsolatfelvétel után pár órával már forgathattunk is. Az első találkozástól kezdve hittem benne, hogy a tehetségével el fog jutni a mostani szintjére, az viszont engem is meglepett, hogy ez milyen gyorsan sikerült neki.

Kettesével szedte a lépcsőfokokat a karrierjében, ezért filmkészítőként nekünk is kihívás volt felvenni ezt a tempót.

Amikor már több ezer ember előtt lépett fel, egyértelmű volt, hogy ezt nem lehet megállítani. A történet viszont ezután indult csak be igazán, és közben bennem is formálódott, hogy mire fókuszáljunk. Ott van végig a zenei vonal, de annyi minden történt Marcival az elmúlt három évben, hogy végül ez egy sokkal színesebb történet lett annál, hogy szimplán egy zenész befutásáról szóljon. Ez egy felnövéstörténet, ami egyben beszél egy generáció problémáiról is. Az volt a célunk, hogy egy nagyon kortárs dokusorozat készüljön, ezért ez nem pusztán Marci története, de a mai korszellem lenyomata is” – idézi a rendezőt a közlemény.