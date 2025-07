Már most telt házasak egy film vetítései, pedig még le sem forgatták

Az Eredet, a Tenet, A Sötét Lovag-trilógia, az Oppenheimer és az Interstellar rendezőjének, Christopher Nolannek az új filmje, az Odüsszeia bevonult a filmtörténelembe. Ez persze egy ilyen neves rendező esetén nem lenne túl meglepő, a film azonban még el sem készült. Sőt, a forgatás sem zárult le, például még azt sem lehet tudni róla, hogy hány perces lesz.

Ennek ellenére néhány mozi már kitűzte az első IMAX-vetítések dátumát, és meg is kezdte a belépők árusítását, ami alighanem a filmtörténet valaha volt leghosszabb időablakát jelenti mozijegy-elővásárlásban. Jó néhány vetítés már telt házas is – írja a The Guardian.

Homérosz eposzának filmadaptációját Matt Damonnal a főszerepben a tervek szerint 2026. július 17-én mutatják majd be, így „a nagy nap” előtt éppen egy évvel az IMAX már piacra is dobta az első jegyeket a világ azon 26 olyan mozijában, amelyek képesek a Nolan által ideálisnak tartott, úgynevezett 1570 formátumban levetíteni a filmet. A név a filmszalagra utal, és a valaha létezett legnagyobb felbontást jelenti a filmezésben: minden egyes képkocka 70 milliméter magas és mindegyik szélén 15 perforáció van, ezek révén „húzza be” a projektor a filmet.

A jövő júliusi nyitóhétvége napjaira kezdték most el árulni a belépőket, de csak napi egy vetítésre, mert a film hosszának ismerete nélkül nem lehet kiszámolni, hányszor tudják egyáltalán leadni a filmet.

A melbourne-i IMAX-mozi egyetlen este alatt el is adott 1800 jegyet; itt korábban még soha nem árultak jegyet három hónapnál többel a premier előtt. Az Egyesült Államokban szinte minden jegy egyetlen órán belül elkelt, amelyek egy része gyorsan megjelent a másodlagos piacon 300-400 dollárért (100-140 ezer forint). London mindkét megfelelő IMAX-mozijában is elfogyott az összes jegy.

Nolan úttörője az IMAX-formátumnak: 2023-as Oscar-nyertes filmje, az Oppenheimer volt a világ első filmje, amelyet teljes egészében 65 milliméteres IMAX-filmre forgattak, az Odüsszeia pedig az első játékfilm lesz, amelyet teljes egészében IMAX-kamerákkal is vesznek fel. De ez csak azért vált egyáltalán lehetségessé, mert a rendező meggyőzte a céget, hogy gyártsanak olyan kamerákat, amelyek képesek olyan csendesen működni, hogy a párbeszédeket is lehessen rögzíteni velük.

Az Oppenheimer 1570-es filmtekercse 18 kilométer hosszú volt, 260 kilogrammot nyomott, és ez volt a valaha készült legdrágább. Ahhoz, hogy egyáltalán vetíteni tudják, meg kellett nagyobbítani a vetítőgép tartófelületét. Az Odüsszeia ennél is nagyobb lehet.

Az akciónak az IMAX bevallása szerint sincs más célja, mint hogy még nagyobb várakozást keltsenek a film iránt. Egyelőre úgy tűnik, a célt elérték. Sőt, a melbourne-i mozi vezetője azt nyilatkozta, már olyan nézőkről is hallottak, akik megvették a belépőt, most pedig repülőjegyet keresnek Sydney-ből vagy Új-Zélandról csak azért, hogy részt vehessenek majd a vetítésen.