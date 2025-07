Nem lesz főszereplő Ember Márk a második Demjén-filmben

Már elkezdődtek a rendszerváltás utáni korszak legnagyobb filmes sikere, a Hogyan tudnék élni nélküled? második részének olvasópróbái. A női főszereplő, Törőcsik Franciska a közösségi oldalára töltött fel egy fotót erről, ám a képen nem szerepel a másik főhős, Ember Márk.

Az alkotás producere, Kirády Attila a Blikknek elmondta, hogy Ember Márk, bár benne lesz a filmben, a szerepe kisebb lesz az első részhez képest. Az olvasópróbán pedig azért nem vett részt, mert nem ért rá.

A Tatai Gergőt alakító színész főnöke, az Erkel Színház igazgatója, Szente Vajk egyébként kifejezetten örül, hogy a társulatából többen is szerepelnek a sikermoziban. Most is éppen Márkkal dolgozik, a 3 Testőr-előadást próbálják.

