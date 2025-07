Tom Cruise is ott volt a Wembley-stadionban, az Oasis telt házas londoni koncertjén – írja a Variety. Ez azért figyelemreméltó, mert egy, a manchesteri zenekarról készült 2007-es dokumentumfilmben Liam és Noel Gallagher szénné alázta a világ egyik legnagyobb filmsztárját.

– jelenti ki Noel.

– tette hozzá Liam, aki Owent azért hozta szóba, mert a Manchester ősi rivális Liverpool játékosa volt.

A fenti szóváltás a Lord Don’t Slow Me Down című filmben hangzott el, amely az Oasis 2005-től 2006-ig tartó világ körüli turnéját dokumentálta.

Liam and Noel Gallagher on how they hate Tom Cruise 😂#OasisLive25 https://t.co/FRUXPkxL54 pic.twitter.com/jVpUQXtyQD