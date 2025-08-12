Jön az új Taylor Swift-album

A tizenkettes számot többszörösen felhasználták a speciális beharangozó kampány során. Augusztus 12-én, keleti parti idő szerint 12 óra után 12 perccel ért véget Taylor Swift oldalán a visszaszámláló, az Instagramon pedig a Taylor Nation 12 fotót osztott meg az Eras turnéról. A The Guardian szerint így nyilvánvalóvá vált, hogy rövidesen érkezhet az énekesnő 12. albuma.

Az Instagram-képgalériához fűzött rövid szöveg így szólt:

„Gondoljunk arra, amikor azt mondta: Találkozunk a következő érában…”

A The Life of a Showgirl már előrendelhető a honlapon vinylen, kazettán, illetve CD-n, akár poszterrel együtt is. Ezeket az ígéretek szerint október közepéig postára adják.

A lemez hosszáról, illetve a dalokról azonban egyelőre semmit sem lehet tudni.