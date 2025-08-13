Daniel Day-Lewis nyolc év szünet után, idén ősszel tér vissza a mozivászonra
A háromszoros Oscar-díjas színész a fia, Ronan filmjében lesz látható Sean Bean és Samantha Morton mellett.
HVG
A szeptemberben kezdődő 63. New York-i Filmfesztiválon lesz az Anemone című film világpremierje – ez lesz a háromszoros Oscar-díjas színész első filmszerepe a 2017-es Fantomszál óta, amely után bejelentette visszavonulását a színészettől – írja a The Hollywood Reporter.
A film a sztár fia, Ronan Day-Lewis első nagyjátékfilmes rendezése, a forgatókönyvet közösen írták.
A New York- Filmfesztivál hivatalos leírása szerint a története egy „lebilincselő családi dráma”, középpontjában egy középkorú férfival (Sean Bean), aki angliai kertvárosi otthonából indul útnak az erdőbe, hogy újra felkeresse elvonultan, remeteként élő testvérét (Daniel Day-Lewis).
Az Anemone a két férfi titokzatos, bonyolult múltját, valamint a családi kötelékek feszültséggel és gyengédséggel vegyes dinamikáját vizsgálja.
