Meghökkentő ürüggyel mondta le az Izrael elleni palesztin támadásról szóló film vetítését egy filmfesztivál

Meglehetősen nehezen magyarázható okból mégsem vetíti le a világ egyik legfontosabb filmfesztiválja, a torontói a The Road Between Us: The Ultimate Rescue című, a Hamász október 7-i terrortámadását feldolgozó dokumentumfilmet, amely pedig korábban szerepelt a programban: az indoklásként kiadott közleményben az szerepel, hogy „szerzői jogi problémák” adódtak egyes felvételekkel kapcsolatban. A kritikus hangok úgy vélik, ezzel mintha azt állítaná a fesztivál, hogy a terrorszervezettől kellene elkérni a használati jogokat.

A fesztiváligazgató Cameron Bailey ugyanakkor kijelentette: szó sincs arról, hogy cenzúra miatt került volna ki a műsorból a film – írja a Variety.

A fesztivál közleményében a szerzői jogi problémákon kívül az is szerepel, a „nagyon érzékeny témáról szóló” film vetítése kockázatos lenne. A film alkotói erre közölték: sokkolta őket, hogy a fesztivál „sutba dobta saját misszióját, és cenzúrázta a saját programját”.

Bailey szerint ez a vád „egyértelműen téves”. Közölte: megérti, hogy a döntés „kétségeket ébresztett a zsidó közösségben és azon túl is”, valamint elnézést kért, ha a döntés fájdalmat okozott valakinek. Hozzátette: ő továbbra is azon dolgozik, hogy a filmet mégis levetíthessék a fesztiválon, és a filmkészítők megteremtsék ennek szükséges feltételeit. Ennek érdekében felkérte a fesztivál jogászait, hogy dolgozzanak a lehetséges megoldáson.