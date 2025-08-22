Balesetben meghalt a Mastodon együttes alapító énekes-gitárosa

Motorbalesetben, egy autós hibájából 51 éves korában meghalt Brent Hinds, a Grammy-díjas Mastodon metálegyüttes alapítója, korábbi énekes-gitárosa – írja a Pitchfork.

A baleset Atlantában történt. Hinds Harley Davidsonján motorozott, amikor egy városi terepjáró nem adta meg az elsőbbséget kanyarodáskor, és belehajtott a motorba, Hinds pedig életét vesztette.

Az alabamai születésű William Brent Hinds 2000-ben alapította meg Troy Sanders énekes-basszusgitárossal együtt a Mastodont. Már a bemutatkozó lemezük, a 2002-es Remission is nagy feltűnést keltett a műfajban, de a Moby Dick történetén alapuló, 2004-es albumuk, a Leviathan volt az, ami a csúcsra vitte az együttest. 2007-ben már kaptak Grammy-jelölést, ahogy még öt másik alkalommal is, 2018-ban pedig meg is kapták a díjat.

Hinds 2025 júliusában távozott az együttesből. A hivatalos közlemény még békés elválásról beszélt, de Hinds később azt mondta, kirúgták őt, és kommentekben „borzasztó embereknek” nevezte együttestársait.

A Mastodon Hinds halála után közleményben tudatta, fájdalmuk és szomorúságuk leírhatatlan. „Még mindig próbáljuk felfogni, hogy elveszítettük ezt a kreatív erőt, akivel annyi győzelmet, mérföldkövet éltünk át, és akivel együtt hoztuk létre a zenét, ami annyi szívet megérintett.”

A Mastodon legutóbb idén júliusban koncertezett Magyarországon, a FEZEN Fesztiválon.