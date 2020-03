Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült a netre.","shortLead":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült...","id":"20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5152aa08-3090-4da4-b157-169f3e208c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","timestamp":"2020. március. 26. 20:03","title":"Kiszivárogtak az új OnePlus csúcstelefonok specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A májrák világszerte növekvő előfordulási arányára hívja fel a figyelmet az Amerikai Rák Társaság (ACS) Cancer című folyóiratának internetes oldalán megjelent új tanulmány.","shortLead":"A májrák világszerte növekvő előfordulási arányára hívja fel a figyelmet az Amerikai Rák Társaság (ACS) Cancer című...","id":"20200327_majrak_elofordulasi_aranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab5cb6c-ced8-4ff1-b0ab-a4ca0d760da3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_majrak_elofordulasi_aranya","timestamp":"2020. március. 27. 14:03","title":"Egyre többeknél fordul elő májrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988f7afa-5238-4ff4-8111-7934288cd409","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Annyit megértettek a rendeletből, hogy patikába mehetnek, de nem egymás hegyén-hátán!","shortLead":"Annyit megértettek a rendeletből, hogy patikába mehetnek, de nem egymás hegyén-hátán!","id":"20200327_olaszorszag_firenze_kacsa_fioka_gyogyszertar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=988f7afa-5238-4ff4-8111-7934288cd409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cdb59c-0cc5-485e-b6f1-dd778c5be325","keywords":null,"link":"/elet/20200327_olaszorszag_firenze_kacsa_fioka_gyogyszertar","timestamp":"2020. március. 27. 15:06","title":"Önök szerint ez a kacsacsalád felfogta a social distancing lényegét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76d7b051-67e2-42d6-ba95-677a89617498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Koronavírus-gyorstesztet fejlesztett a Bosch technológiai vállalat és a diagnosztikai megoldásokkal foglalkozó Randox. Áprilisban kerülhet forgalomba.","shortLead":"Koronavírus-gyorstesztet fejlesztett a Bosch technológiai vállalat és a diagnosztikai megoldásokkal foglalkozó Randox...","id":"20200327_koronavirus_gyorsteszt_bosch_randox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76d7b051-67e2-42d6-ba95-677a89617498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73710be-dc1e-4d9c-aedc-b364de7efdca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_koronavirus_gyorsteszt_bosch_randox","timestamp":"2020. március. 27. 12:03","title":"Két nap helyett 2,5 óra alatt kimutatja a koronavírust a Bosch új tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","shortLead":"Jelentette be Orbán Viktor. Szombattól két hétig.","id":"20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1031c1-614c-47d8-a76a-a84a75f7eacc","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kijarasi_korlatozast_vezetnek_be_Magyarorstagon","timestamp":"2020. március. 27. 07:35","title":"Kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a72f45-e0e9-4714-9d73-48fe3b54d107","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","timestamp":"2020. március. 28. 09:07","title":"Így fertőtlenítették a Lehel úti aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","shortLead":"Üresek az amúgy zsúfolt parkolók, alig közlekednek autók az utakon, és gyalogosokkal is csak elvétve találkozni.","id":"20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bea57f-c860-4009-a6fd-8e04dc758f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11974f5-32ae-4d3f-ae7f-5b0e6e525937","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_teljesen_elneptelenedett_a_varosliget__fotogaleria","timestamp":"2020. március. 27. 15:08","title":"Teljesen elnéptelenedett a Városliget – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]