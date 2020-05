Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","shortLead":"A nemzetközi kupaindulókról nem döntöttek.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796b3560-73e7-4830-aa00-e071eb404f9a","keywords":null,"link":"/sport/20200511_koronavirus_jarvany_vizilabda_bajnoksag_torles","timestamp":"2020. május. 11. 17:55","title":"Nem hirdetnek magyar bajnokot vízilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc9eb9-5580-41b7-a15b-59f54573e19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9a8383-7bd2-453e-b12c-228d403eac05","keywords":null,"link":"/360/20200511_Karantenvers_VII__Garaczi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 11. 16:45","title":"Karanténversek VII. – Garaczi László: Kétszerkettő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás idején teljes biztonságban tudni vendégeit. ","shortLead":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás...","id":"20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098fa5c-f990-4bb6-a77f-cd0ab776765f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","timestamp":"2020. május. 13. 09:57","title":"Kérnék egy asztalt egy főre, a semmi közepén – megnyílt a világ legkisebb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben az élet Olaszországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Négy halottja volt a járványnak hétfőn, csak az új koronavírusos betegeket kell Budapestre szállítani, visszatérőben...","id":"20200512_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4720b152-419a-4b0a-935c-7de907acec15","keywords":null,"link":"/360/20200512_Radar360","timestamp":"2020. május. 12. 08:00","title":"Radar360: Politikai csaták járványügyben, új tulajoknál Andy Vajna kaszinói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is járt, a főváros mégis hiába kért eddig betekintést.","shortLead":"A két éve bejelentett, a fejlesztéseket tíz évre meghatározó Budapest 2030 terv elkészítésének határideje már le is...","id":"20200512_budapest_2030_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b020cc64-03cc-430f-b11d-640be613cbfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_budapest_2030_terv","timestamp":"2020. május. 12. 13:20","title":"Készül a terv Budapest jövőjéről, de a Főpolgármesteri Hivatal még nem láthatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","shortLead":"A C-295-ös szerdáig Budapesten marad.","id":"20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5479a1-db12-456b-b115-88815bc1406c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff28a7c5-409b-4463-81c6-3ad1551bceba","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_katonai_repulo_finnorszag_c295_ferihegy","timestamp":"2020. május. 12. 14:46","title":"Meghibásodás miatt Ferihegyen landolt egy finn katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","shortLead":"Több mint egy tucat egészségügyi dolgozó fertőződött meg a budapesti intézményben.","id":"20200512_korhaz_ferozes_nover","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b287926-643e-46dd-a6e6-5fbf222c2ab8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_korhaz_ferozes_nover","timestamp":"2020. május. 12. 18:15","title":"RTL: Megfertőzte kollégáit két nővér, akik szájmaszk nélkül dolgoztak a Bajcsy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]