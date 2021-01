Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","shortLead":"A tatai Öreg-tónál is megjelent a vírus, egy kócsagtetemben mutatták ki.","id":"20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6449de89-9d1d-4eef-b277-d4ecfb220095","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Madarinfluenza_pulyka_KomaromEsztergom_megye","timestamp":"2021. január. 06. 15:45","title":"Újra megjelent a madárinfluenza, 90 ezer pulykát ölnek le Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","shortLead":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","id":"20210105_horvatorszag_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007f2de-1690-4911-bf54-988697b80fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_horvatorszag_foldrenges","timestamp":"2021. január. 05. 06:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottak három horvátországi megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő a lehetséges legalacsonyabb bér – ebben egyezett meg az áruházlánc vezetése és a szakszervezet.","shortLead":"A Sparnál a próbaidőn lévők bére csak bruttó 5 ezer forinttal nő, a próbaidőn túl viszont 15 ezer forinttal nő...","id":"20210105_spar_berek_fizetes_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e339d5cd-adb4-48dc-824a-b4f63e6c1c8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_spar_berek_fizetes_munka","timestamp":"2021. január. 05. 12:50","title":"Megállapodtak a Spar-dolgozók béreiről, bruttó 240 ezer forint alatt senki nem fog keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak, hogy betegyenek a csomagba egy új, minden korábbinál gyorsabb mobiltöltőt.","shortLead":"A Huawei új töltési technológiája megkapta a kínai hatósági tanúsítványt, így elvileg már nincs akadálya annak...","id":"20210106_huawei_gyorstolto_135w","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e67491d-7a67-478d-908d-3ab4219f39ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896d456-351e-4b9c-a5db-cea348a3416c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_huawei_gyorstolto_135w","timestamp":"2021. január. 06. 11:03","title":"Nem elírás, 135 W-os gyorstöltővel rukkolhat elő a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és ezért az orosz titkosszolgálatok igencsak aktívak a térségben - véli egy ukrán elemző, aki szerint a legutóbbi provokációk mögött is Moszkva áll.","shortLead":"Oroszország érdekelt abban, hogy megszűnjön a Kárpátalján élő magyarok és ukránok közötti békés egymás mellett élés, és...","id":"20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b076a904-7a64-4f46-907e-ef3fa765ed7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f554a1-2296-41f4-aabd-d81b93f16c1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Nagyon_aktiv_Oroszorszag_a_Karpataljan__ukran_elemzo","timestamp":"2021. január. 05. 20:15","title":"Nagyon aktív Oroszország a Kárpátalján – véli egy ukrán elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07488da-484b-4175-b47b-a9c03f396cda","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. január. 05. 20:55","title":"A 80 éven felüliek közel negyede már megkapta az oltást Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős ügynök és egy magyar kémregényszerző, aki az ÁVH őrnagya volt\". Ötször egy percben.","shortLead":"A világ leghíresebb ügynökének megteremtője, a feszültségteremtés nagymestere, egy vöröskeresztes kém, egy kettős...","id":"202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6ba16-762b-484d-85c4-7066a783d44d","keywords":null,"link":"/360/202053_john_le_carreugyosztaly__kettos_kemhatas","timestamp":"2021. január. 05. 17:00","title":"James Bondtól a \"szocialista emberek igazáig\" – Kémregényírók mustrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","shortLead":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","id":"20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ffdb7-5cd2-43b2-a725-6f42fdb051da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","timestamp":"2021. január. 05. 05:05","title":"Szlovákiában is megjelent az új koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]