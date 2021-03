Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte támadás – írja a legolvasottabb német lap tudósítója, aki igen jól ismeri a térséget. ","shortLead":"Ha bárki kritizálja a magyar kormányt, azt Orbán Viktor PR-szolgálata azonnal úgy veszi, hogy a népet és a hazát érte...","id":"20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a817d1-4fe5-4242-8706-831be61e9ade","keywords":null,"link":"/360/20210313_Suddeutsche_Zeitung_Orban_Viktor_lapszemle","timestamp":"2021. március. 13. 09:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbánék minden bírálatra ugyanazt szajkózzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","shortLead":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","id":"20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051415f8-79ad-4b73-902d-f31335c92202","keywords":null,"link":"/sport/20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","timestamp":"2021. március. 12. 21:30","title":"Az MLSZ meghosszabbította Marco Rossi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk kilencedik részében az oroszok azart szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve...","id":"20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4214a18-d6eb-4f3b-aa77-07f16d8dcea1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","timestamp":"2021. március. 14. 19:15","title":"Mit tanulhatunk a boldogságról az oroszoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

